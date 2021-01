The Mandalorian destrona a Game of Thrones y se corona como la serie más pirateada de 2020

Una de las cosas que le podemos agradecer al tormentoso año 2020 es el habernos entregado la segunda temporada de The Mandalorian - 91%. La serie de Jon Favreau emocionó más y más con cada capítulo a los fanáticos de Star Wars al mismo tiempo que seguía en aumento la popularidad de Baby Yoda, o Grogu por su verdadero nombre. Sin embargo, tanto éxito también viene con un precio a pagar, puesto que esta producción se ha convertido en la serie más vista de manera ilegal, destronando así el legado que había impuesto Game of Thrones - 83%.

Aunque la temporada final de Juego de Tronos no resultó lo que los fanáticos esperaban, no quiere decir que sus antecesoras no fueran un éxito rotundo. Por lo anterior, durante siete años la producción de HBO encabezó la lista de los programas más pirateados en el mundo. En 2017, The Guardian reveló que los episodios de Game of Thrones se descargaron casi 1.6 millones de veces en el lapso de tiempo del 13 de enero al 9 de febrero de aquel año. Y en 2019 las descargas se incrementaron debido a que fue en ese entonces cuando llegó el tan esperado desenlace para saber quién ocuparía el trono de hierro.

Sin embargo, Mando y su equipo llegaron para romper todos los récords posibles y superar todas las expectativas, así que cerró el 2020 no sólo con la inclusión de Mark Hamill al final de octavo episodio, sino que también destronó a Game of Thrones como lo más pirateado del año. Según los datos revisados por TorrentFreak, The Mandalorian es la serie de televisión más descargada en BitTorrent. En el mismo medio destacaron que los resultados obtenidos sobre cuál fue la producción más descargada abarcan sólo una parte de la piratería, pues hay muchos sitios para ver series y películas de manera ilegal que no dan a conocer el número de reproducciones o descargas.

A la serie original de Disney Plus, le siguen otros programas pirateados, cuya lista en orden incluye: The Boys - 95%, Westworld - 75%, Vikingos - 90%, Star Trek: Picard, Rick and Morty - %, The Walking Dead - 82%, The Outsider - 65%, Arrow - 92% y The Flash - 87%. Con estos títulos en mente podemos denotar que al menos las tres primeras producciones que se incluyen pertenecen a diferentes plataformas de streaming; la de Disney Plus, Amazon Prime Video y HBO Go, por lo tanto, es ‘normal’ que la piratería las haya alcanzado debido a que a veces es imposible pagar tantas plataformas de manera simultánea.

Aunado a lo anterior, también se puede entender que The Mandalorian quite a una serie como Game of Thrones de lo más descargado de manera ilegal por diversos factores. En primera, todo reinado de la serie de HBO ya ha llegado a su fin puesto que no hay más temporadas. En segundo lugar, está la gran producción que Favreau y Dave Filoni han creado con el mandaloriano. Y, finalmente, está el hecho de que Disney Plus tardó casi un año en habilitar su plataforma en todo el mundo, así que, como resultado el público residente en Latinoamérica tuvo que acudir a la piratería para poder disfrutar de la primera, y de al menos los primeros capítulos de la segunda temporada.

Por otra parte, el éxito de The Mandalorian - 90%, impulsó a Disney y Lucasfilm a anunciar un grupo de spin-offs de Star Wars . Junto con Andor y Obi-Wan Kenobi previamente anunciados, las próximas series incluyen a Ahsoka con Rosario Dawson como protagonista y Rangers of the New Republic dirigida por Patty Jenkins. Otra serie que surge a partir de Mando, es el Libro de Boba Fett encabezada por Temuera Morrison. Habrá que esperar a ver si heredan el éxito de su predecesora y se convierten también en lo más pirateado.

