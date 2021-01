The Witcher: Henry Cavill confirma que sufrió una grave lesión en el rodaje de la nueva temporada

Henry Cavill interpretó al Hombre de Acero hace algunos años pero ciertamente no es tan fuerte en la vida real. A mediados de diciembre se reportó que el actor había sufrido una lesión importante mientras grababa la segunda temporada de The Witcher - 67%, serie de Netflix que pasó a ser una gran éxito de la plataforma en diciembre de 2019. Algunas semanas han pasado desde el incidente y Henry por fin comparte con sus fans un poco de información sobre su estado, el sitio del cuerpo que se lastimó, así como lo que ha estado haciendo para recuperarse. Cavill está muy comprometido con su trabajo y muy pronto regresará para más aventuras como Geralt de Rivia.

Aunque la primera temporada de The Witcher fue un éxito en Netflix, las críticas resultaron mixtas. A pesar de las claras fallas en la producción de esta serie, la empresa no tardó en renovar más capítulos, sin embargo, durante un tiempo las grabaciones se vieron afectadas por la pandemia global. Fueron retomadas hace varias semanas, pero nadie se esperaba que la estrella principal se lesionara, hecho que causó otro importante retraso para el lanzamiento. Por su parte, a Henry Cavill se le ve bien en Instagram; el actor publicó un imagen de su día haciendo ejercicio, asegurando que se encuentra en un punto estable de su recuperación.

Estamos confinados aquí en el Reino Unido, así que estoy usando mi ejercicio al aire libre una vez al día para hacer mi primer trote desde mi lesión en el tendón de la corva (más sobre eso en otro momento). No lo hice rápido, y ciertamente llegué lejos, pero ha sido un paso importante en mi recuperación y mi primer paso para volver al ritmo después de una Navidad que puede haber involucrado más que unas pocas copas de vino caliente y un pavo excepcionalmente gordo.

Tal parece que Henry contará un poco más de su lesión en el tendón, pero tendremos que esperar un poco más para obtener la información. Por lo pronto sigue recuperándose y esperando a que el confinamiento pase en Reino Unido, la pandemia todavía se mantiene muy presente en todo el mundo y no parece que la industria del entretenimiento vaya a recuperarse del todo en 2021.

A pesar de que Lauren Hissrich, la showrunner, nos entregó un producto considerado por muchos como algo mal estructurado, escrito y dirigido, la imponente campaña publicitaria hecha por Netflix logró que la serie se convirtiera en un título muy esperado por los usuarios de la plataforma. Por supuesto que también contribuyeron la fama de la saga de libros y los monumentales videojuegos desarrollados por CD Projekt RED. La showrunner ya prometió en meses anteriores que para la segunda temporada no habrá saltos temporales violentos, pero ojalá también mejoren el diseño de producción y hasta las actuaciones. El ojo del público será más crítico esta vez.

La segunda temporada de The Witcher todavía no tiene fecha de estreno pero Netflix se esfuerza de manera constante en redes con videos e imágenes que no nos hagan olvidar el hecho de que la segunda temporada ya viene. La producción continuará adaptando los libros: Geralt se ha encontrado con la pequeña Ciri y ahora ha quedado bajo su cuidado. ¿Qué otras aventuras le esperan al rivio? Si ya leíste las novelas seguramente tienes una idea.

