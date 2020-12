Netflix revela el logo oficial de Nightmare of the Wolf, película animada de The Witcher

¡Sin duda estamos terminando el año de lujo! Netflix complace a sus suscriptores y revela el logotipo oficial de The Witcher: Nightmare of the Wolf, la película animada que servirá como precuela de The Witcher - 67%. Te daremos todos los detalles que tenemos a continuación.

A través de su la cuenta oficial de The Witcher, Netflix reveló recientemente un primer vistazo al logo oficial de Nightmare of the Wolf. Un regalo navideño adelantado que muchos fans habían estado esperando desde que la plataforma de streaming anunció este ambicioso proyecto meses atrás (vía ComicBook):

¡Sorpresa! Su benevolente bardo llega hoy a usted con emocionantes adelantos: Presentando un primer vistazo al logo de Nightmare of the Wolf.

Your benevolent bard comes to you today with exciting developments: Presenting a very first look at the "Nightmare of the Wolf" logo. #Witchmas pic.twitter.com/TGJyjzV8hl — The Witcher (@witchernetflix) December 21, 2020

El logotipo de Nightmare of the Wolf muestra una especie de máscara de lobo sobre un fondo negro, acompañado de una música bastante siniestra. De un segundo a otro, la figura lobezca se empaña para revelar el título de la película, mismo que se repite unos momentos antes de desvanecerse por completo en negro. Si bien este adelanto no es demasiado, es una muestra de que Netflix se está tomando muy en serio la franquicia y está desarrollando en tiempo récord nuevos proyectos en torno al mundo creado por Andrzej Sapkowski .

Por si te lo perdiste, a principios de 2020 Netflix confirmó que estaba desarrollando la película animada The Witcher: Nightmare of the Wolf. De acuerdo con la breve descripción revelada, se tratará de una precuela que nos llevará a una temible amenaza suscitada tiempo atrás en el Continente. El equipo de producción del filme incluye a la showrunner de la serie live-action, Lauren Schmidt, y al escritor Beau DeMayo. Además, la cinta será animada por la compañía surcoreana Studio Mir, misma que estuvo detrás de La Leyenda de Korra:

Los rumores son ciertos, ¡se está preparando una nueva historia de Witcher! La película de anime, The Witcher: Nightmare of the Wolf, nos llevará de regreso a una nueva amenaza que enfrenta el Continente. Presentado por el equipo de Witcher Lauren Hissrich y Beau DeMayo y Studio Mir, el estudio detrás de Legend of Korra.

The rumors are true, a new Witcher story is in the works! The anime film, The Witcher: Nightmare of the Wolf, will take us back to a new threat facing the Continent. Brought to you by the Witcher team @LHissrich and @BeauDeMayo, and Studio Mir the studio behind Legend of Korra. — NX (@NXOnNetflix) January 22, 2020

Por el momento los detalles sobre lo que veremos en Nightmare of the Wolf son escasos, peri en una entrevista llevada a cabo meses atrás, el escritor Beau DeMayo confirmó que la película animada será 100% canónica y estará en el mismo universo que la serie live-action desarrollada por Netflix:

[The Witcher] es... Es divertido porque es una propiedad única. Porque el programa se basa en los libros y no en el juego. Ha sido algo interesante controlar esa perspectiva, en términos de que, estábamos mirando los libros, siempre mirando los libros. Y siempre habrá algunas similitudes porque todos provienen de la misma nave nodriza, básicamente. Pero el anime en sí, por lo que puedo decir al respecto, porque como saben, Netflix también, definitivamente es algo que está en el canon con nuestra serie de acción en vivo.

The Witcher: Nightmare of the Wolf se estrenará en 2021, aunque todavía no queda claro si la película animada llegará antes del estreno de la segunda temporada de The Witcher - 67%. No olvides que Netflix también está desarrollando una serie live-action que mostrará el Continente mucho antes de que Geralt de Rivia apareciera en escena: The Witcher: Blood Origin. Sin duda, la plataforma de streaming tiene preparados muchos jugosos proyectos para los fans de esta franquicia. ¡Estamos ansiosos por lo que viene en camino!

