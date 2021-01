Rumor: Christopher Nolan considera dirigir otra película de Batman tras el fracaso de Tenet

Antes de que los universos cinematográficos de superhéroes acapararan las carteleras y la atención del público, hubo una trilogía que sigue resonando a pesar de que la última entrega llegó hace casi ocho años; nos referimos, por supuesto, a la saga The Dark Knight, dirigida por Christopher Nolan, cineasta británico que ha ganado gran reconocimiento por su variada filmografía.

Luego de El Caballero de la Noche Asciende - 87%, el director continuó con cintas bien recibidas por la crítica y con grandes recaudaciones en taquilla, como Interestelar - 71% y Dunkerque - 92%, no obstante su última película, Tenet - 83%, fue estrenada en plena pandemia de Covid-19 y se convirtió en un gran fracaso para Warner Bros., lo que llevó al estudio a decidir que lanzaría todas sus producciones de 2021 en HBO Max y cines al mismo tiempo.



El fracaso de Tenet también habría tenido un efecto inesperado, que Nolan cambiara su idea de no regresar jamás al cine de superhéroes, o al menos eso asegura el sitio Giant Freaking Robot, al que una supuesta fuente le dijo que ahora el cineasta está más dispuesto a considerar como una posibilidad hacer otro largometraje de Batman.





Según el sitio, su fuente es la misma que les dio a conocer que Mujer Maravilla 1984 - 90% llegaría a HBO Max. Como la carrera de Nolan no ha logrado nuevos éxitos de taquilla como Batman: El Caballero de La Noche - 94% y El Caballero de la Noche Asciende, es posible que el director quiera volver al mundo de los superhéroes y sabemos que en Warner Bros. estarían encantados, pues es uno de los artistas más populares de la actualidad.

Giant Freaking Robot también indicó que Nolan no tienen ningún interés en trabajar con Ben Affleck como Batman, lo cual tiene mucha lógica, pues Affleck fue la elección de Zack Snyder para el personaje, mientras que él eligió a Christian Bale para su trilogía de The Dark Knight. La pregunta es, ¿cómo regresaría el Batman de Nolan / Bale al cine? El final de El Caballero de la Noche Asciende parecía definitivo, pero con la película Flashpoint, que traerá de regreso a Michael Keaton como Batman, ya nada parece imposible.



Por otro lado, si estos rumores son ciertos, Nolan habría dado un gran giro a sus ideas, pues ha declarado una y otra vez que su tiempo en el cine de superhéroes terminó. En 2017 dijo lo siguiente en entrevista con Yahoo! Movies:

Quiero decir, veo las películas [de superhéroes]. Disfruto mucho de las películas como cinéfilo en estos días. Pasé 10 años de mi vida lidiando con uno de los personajes más grandes de la ficción popular. Fue un gran honor y un privilegio trabajar con eso, pero hay un momento para transmitirlo a nuevas personas.





Christian Bale también tuvo una opinión similar en 2019, cuando se le cuestionó en el Festival de Toronto sobre una cuarta entrega de The Dark Knight:

Chris siempre me había dicho que si teníamos la suerte de poder hacer tres, pararíamos. ‘Vámonos después de eso’, dijo. Luego, cuando inevitablemente vinieron a nosotros y dijeron: ‘¿Qué tal una cuarta película?’, Dije, ‘No. Tenemos que ser fieles al sueño de Chris, que siempre fue, con suerte, hacer una trilogía. No nos estiremos demasiado y nos volvamos demasiado indulgentes y vayamos por una cuarta’.

No sabemos cómo reaccionarían los fans ante la noticia de una cuarta cinta de Batman, muchos piensan que El Caballero de la Noche Asciende fue un gran final, incluso Joseph Gordon-Levitt, actor que interpreta al personaje que al final de la película hereda la baticueva, cree que la historia de Batman cerró de forma magistral y no debe continuar.

