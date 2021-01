Juez rechaza anulación de la demanda de 100 millones de Amber Heard contra Johnny Depp

Hace poco los fans de Johnny Depp sabotearon la calificación del público de The Stand - 80%, la nueva serie donde aparece Amber Heard, ex-esposa del actor. Aunque probablemente eso no haya sido motivo de alegría para ella, sí lo es la nueva noticia de que un juez de Virginia ha rechazado la anulación que buscaba Depp de la demanda que hizo Amber Heard en su contra por US$100 millones.

El conflicto entre los dos actores tuvo lugar luego de su tormentoso matrimonio. Heard lo acusó de violencia doméstica y lo demandó, pero llegaron a un acuerdo y se divorciaron en 2016. El siguiente año transcurrió con relativa normalidad pero el estallido del #MeToo en octubre de 2017 provocó que en 2018 algunos criticaran a Warner Bros. por tener a Johnny Depp en Animales Fantásticos: Los Crímenes de Grindelwald - 48% a pesar de las acusaciones de violencia doméstica.

En 2019 Depp contraatacó con una demanda de US$50 millones por difamación contra su ex-esposa, con numerosas pruebas y testigos buscaba demostrar que ella había sido la abusadora de la relación, y en 2020 fuimos testigos de la primera parte de su lucha legal, que comenzó con el juicio contra The Sun, diario británico que lo llamó "golpeador de esposas".

Un mes antes de que supiéramos el veredicto del juicio, se anunció la contrademanda de Amber Heard contra Depp por US$100 millones, debido a la “campaña de difamación” que había provocado una gran cantidad de acoso cibernético en su contra en redes sociales, con peticiones para expulsarla de Aquaman 2.

El 2 de noviembre se dio a conocer que el veredicto de la corte era a favor de The Sun, lo cual le acarreó serios problemas al actor, pues fue despedido de Animales Fantásticos 3 y, según rumores, toda su carrera podría estar en riesgo si el próximo juicio también lo pierde. Lo peor del asunto es que las cosas no se ven bien en el horizonte, el juez de Virginia Bruce White ha expresado que Depp y su abogado Adam Waldman dijeron a los medios los últimos años que Heard mintió y nunca sufrió de violencia doméstica, sin embargo:

A la luz del Movimiento #MeToo y del clima social actual, afirmar falsamente el abuso seguramente lastimaría la reputación [de la Sra. Heard] en la estimación común de la humanidad, por lo tanto, este Tribunal determina que las declaraciones contienen el ‘aguijón’ necesario para una demanda por difamación procesable. Aunque las declaraciones del Sr. Depp (y las de su abogado) pueden entenderse como su opinión sobre lo ocurrido, estas declaraciones implican, sin embargo, que el Sr. Depp no ​​abusó de la Sra. Heard. Estas declaraciones deben sobrevivir a la objeción porque si el Sr. Depp abusó de la Sra. Heard es un hecho que puede demostrar que es verdadero o falso.

A pesar del enorme apoyo de los fans de Johnny Depp, todo indica que perderá el próximo juicio contra su ex-esposa, pues durante el juicio contra The Sun él mismo se encargó de dar a conocer que usaba drogas desde muy joven y nunca las había dejado, además de confesar que cuando se alcoholizaba y drogaba no recordaba nada de lo que hacía al otro día. Heard decía que durante esos momentos donde no tenía conciencia era cuando la agredía físicamente.

