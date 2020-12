A más de 300 mil personas no les gustó el último video de YouTube de Amber Heard

No cabe duda de que este año ha sido complicado para todos, pues la situación de la pandemia nos ha impedido vivir de la forma en la que lo hacíamos. Para la actriz Amber Heard (Aquaman - 73%, Liga de la Justicia - 41%), el 2020 también fue difícil pues su relación con su ex marido Johnny Depp (Minamata, Waiting for the Barbarians - 51%) y su pleito legal han dado mucho de qué hablar. Si hay algo que quedó demostrado a lo largo de los últimos 12 meses es que el matrimonio fue sumamente tóxico y ambos quedaron evidenciados como personas violentas.

Te puede interesar: No te vayas sin leer: Aprovecha la prueba de suscripción gratis a DISNEY PLUS aquí

Si bien durante una parte del 2020 los comportamientos agresivos y violentos de ambos salieron a la luz, al final, cuando Depp perdió el juicio por la demanda de difamación que interpuso contra el periódico británico The Sun, la carrera del actor cayó en desgracia, mientras que Heard no ha recibido sanciones y ha sabido reponerse.

A pesar de lo anterior, los fanáticos del protagonista de Piratas del Caribe: La Maldición del Perla Negra - 79% no están de acuerdo con la resolución del juicio y en los últimos días han iniciado movimientos en redes sociales para boicotear la carrera de la actriz. Como prueba de que la estrella de Aquaman no ha sido apoyada en internet, recientemente, uno de sus videos en YouTube consiguió una imponente cantidad de ‘no me gusta’ frente a escasos ‘me gusta’ (vía The News).

Publicado el 15 de diciembre por la cuenta de Access Hollywood, el programa de noticias de entretenimiento diario nominado al Emmy, el video muestra a la actriz haciendo un balance del 2020 y explicando cuáles fueron las lecciones que le dejó el año que termina. En la descripción de este material dice lo siguiente:

Amber Heard está reflexionando sobre las lecciones de 2020. Cuando se le preguntó qué aprendió mientras navegaba por este año difícil, la actriz de Aquaman dijo: ‘Adaptarse y sobrevivir, adaptarse y sobrevivir... Cuanto mejor seas para hacer los cambios internamente, mejores posibilidades tienes de no solo prosperar, sino de sobrevivir’. Amber también habló sobre la relevancia de su nueva miniserie, The Stand, que se basa en la novela de 1978 de Stephen King del mismo nombre.

Te recomendamos: Amber Heard fue arrestada por agredir a su pareja antes de casarse con Johnny Depp

Los fanáticos de Depp comenzaron a circular el video de Heard como prueba de que, aunque ganó la batalla legal, la gente no está contenta con ella, pues se demostró que agredió a varias de sus ex parejas y más personas cercanas a ella. El canal de Access Hollywood tiene más de un millón de seguidores.

Luego de más de 10 días en el canal, el video ha sido visto por más de un millón de personas y ha recibido poco más de 2 mil 700 likes frente a más de 314 mil dislikes, lo que deja ver cómo está la reputación de la actriz ante la gente.

Si bien es cierto que a pesar del enojo de la gente, a veces absurdo, a veces entendible, la actriz no ha perdido oportunidades de trabajo y sigue logrando colocarse, conviene recordar que aún falta un juicio entre ella y Depp, en el que podría cambiar la situación para ambos.

No te vayas sin leer: Johnny Depp desea un mejor año nuevo para todos en un mensaje dirigido a sus fans