Fanáticos piden una película de Batman Beyond con Michael Keaton como protagonista

Batman Beyond ocupa un lugar especial en los corazones de los fanáticos más aguerridos del Murciélago de Ciudad Gótica. Muchas han sido las historias y los momentos en que Batman ha sido representado en pantalla grande, pero no hemos tenido la oportunidad de ver a Bruce Wayne en sus años más maduros pasando la batuta a un héroe más joven. Usuarios de Internet se han unido para volver tendencia Batman Beyond y pedir que el actor Michael Keaton sea quien vuelva realidad ese sueño de tener un Bruce mayor en una película futura.

Te podría interesar: Michael Keaton reemplazará a Ben Affleck como el Batman más maduro del DCEU

Desde hace unos meses se ha hablado de la inclusión de Michael Keaton a Flashpoint, cinta que buscará explorar varios momentos en el tiempo como es característico del velocista. Desde que el Batman de Tim Burton ha entrado en la conversación, los rumores y deseos de los fanáticos lo perfilan para ser quien lleve a cabo la historia de Batman Beyond, sobre todo ahora que se sabe que a pesar de los múltiples actores que se tienen para ser Batman, Ben Affleckno será uno de ellos después de que el Zack Snyder's Justice League sea presentado, y será Keaton quien tome su lugar como mentor de héroes jóvenes.

Se ha revelado que Keaton sería el Batman principal en el futuro, dato que concuerda un poco con los primeros informes de que el actor regresaría para múltiples películas. Y si bien ni Warner Media ni DC Films han confirmado o negado nada, el siguiente paso inteligente después de traer a Keaton es desarrollar la historia de Batman Beyond, algo que los fanáticos piden a gritos en redes sociales al punto de volverlo tendencia. Aunque el fan service y las peticiones no siempre son escuchadas por los estudios, vale la pena echarle un ojo a las ideas que tienen los usuarios en internet al respecto de Keaton en DC; inclusive uno que otro ya ha conectado la historia de Robert Pattinson en de The Batman con la de él.

Siempre he dicho que me encantaría ver a Michael Keaton como un Batman mayor en Batman Beyond.

I’ve always said I would love to see Michael Keaton as an older Batman’s for a Batman Beyond pic.twitter.com/L1vCNVTMSW — Robert Neary (@Robertneary) January 4, 2021

Pagaría mucho dinero para ver a Michael Keaton recrear esta escena de Batman Beyond

I’d pay good money to see Michael Keaton recreate this scene from Batman Beyond pic.twitter.com/rwctMD4jp9 — BRUCE (@bruce__kush) January 4, 2021

Será mejor que sigan la ruta de Batman Beyond porque tener un Bruce de 70 años todavía parece una mala idea

They better be going the Batman Beyond route because having a 70 yr old Bruce still going the thing seems like a bad idea. https://t.co/3oEV34pDKa — Lance Cote-Tenasco ™ (@Lancecote) January 4, 2021

Propuesta intensa: "The Batman" es en realidad Batman Beyond como se teorizó anteriormente, Robert Pattinson podría ser en realidad Terry McGinnis, Michael Keaton como Bruce Wayne, y todo esto ha sido una gran treta. * aguanta la respiración para el cambio de título en IMDB *

Hot take: "The Batman" is actually Batman Beyond as previously theorized, Robert Pattinson could actually be Terry McGinnis, Michael Keaton as Bruce Wayne, and this has all just been a big ruse. *holds breath for title change on IMDB* — Psychotacon (@Psychotacon) January 4, 2021

Te recomendamos leer: The Batman: Relación de Matt Reeves y Robert Pattinson empeoró tras la pandemia de Covid-19

Tiene que aparecer en Batman Beyond. Aunque lo extrañaré como Buitre.

Has to be Batman Beyond. I will miss him as Vulture though. — JeebusSkyburger (@JeebusSkyburger) January 4, 2021

Aparentemente soy un mago desde ayer lo dije literalmente, el hecho de que WB y DC no tengan Batman Beyond es evidencia de su mala gestión.

Apparently I'm a wizard since yesterday I literally said, the fact that WB and DC has no Batman Beyond is evidence of their bad management.



I spoke it into existence. https://t.co/OaIKD8yLQO — Shillagan (@Shillagan) January 4, 2021

Estoy tratando de averiguar por qué Michael Keaton será el Batman principal de DCEU. La única razón lógica es que se está preparando un Batman Beyond de acción en vivo.

Trying to figure out why Michael Keaton will be the DCEU main Batman. Only logical reason is that a live-action Batman Beyond is in the works 🤔 pic.twitter.com/LWZy5Zd2H7 — Joshua Chenault (@joshuachenault1) January 4, 2021

Todo lo que siempre he querido desde mi infancia es una acción en vivo de Batman Beyond. Que usen el estilo de la fotografía de Iron Man y apliquen la rudeza de Punisher.

All I've ever wanted since my childhood is a live action Batman Beyond. Take the Iron Man visuals and apply the grittiness of Punisher. — aKan Of BoogieCity (@Lord_aKan) January 4, 2021

Espero sinceramente que el anuncio de Michael Keaton como Batman signifique que mis sueños de un techno rave futurista, un programa o una película de Matrix-y Batman Beyond estén FINALMENTE en camino. Hagan feliz a mi yo rave adolescente y anuncien Batman Beyond.

I’m sincerely hoping the Michael Keaton Batman announcement means my dreams of an early aughts futuristic techno rave, Matrix-y Batman Beyond show or movie is FINALLY en route. Gimme Zeke in The Faculty style teen angst Batman, prettypleasekthxbai pic.twitter.com/NAXPFuOZqi — Zelda Williams (@zeldawilliams) January 4, 2021

Michael Keaton apareció por primera vez como el Caballero de Ciudad Gótica en la cinta Batman - 72%. Desde entonces no ha soltado el mundo de los superhéroes al protagonizar Birdman o (La Inesperada Virtud de la Ignorancia) - 91% para después unirse al MCU como el Buitre en Spider-Man: De Regreso a Casa - 92%.

No te vayas sin leer: George Clooney intentó impedir que Ben Affleck fuera Batman