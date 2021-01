Poner a Grogu (Baby Yoda) en la Rosca de Reyes es "un ataque a los valores familiares", asegura el Frente por la Familia

El 2021 apenas comienza y el drama en redes sociales no se ha hecho esperar. En México y en varias partes del mundo está por celebrarse el día de los Reyes Magos, una tradición de muchos años en la que, además de darle juguetes a los más pequeños del hogar, también se acostumbra partir la famosa Rosca de Reyes. Varios comercios mexicanos, haciendo uso del ingenio que nos caracteriza, han decidido esconder figuras de Baby Yoda, personaje de The Mandalorian - 91%, en lugar de la del niño Dios. Esta acción ha desencadenado que hasta el grupo Frente Nacional por la Familia se sienta ofendido y han declarado que la acción es un ataque a la religión.

Aprovecha la prueba de suscripción gratis a DISNEY PLUS aquí

Grogu y su padre adoptivo (Pedro Pascal) han elevado su popularidad como nadie veía venir. Seas o no fanático de las historias de Star Wars es casi seguro que ubicas al pequeño bebé verde al que coloquialmente se le conoce como Baby Yoda, el cuál además de todo se ha vuelto muy comerciable y hay cientos de productos oficiales y no oficiales con su rostro. De entre esta categoría no autorizada por Disney y LucasFilm se encuentran las roscas de reyes con una figurita del pequeño sustituyendo a la del niño Jesús. Esto desató el descontento entre varios religiosos incluido el grupo denominado como Frente Nacional por la Familia, y su presidente, Eduardo Hernández, ha declarado para Milenio que el incluir al personaje creado por Jon Favreau en esta tradición es un ataque directo a la religión:

Se trata de un ataque a los valores familiares, es un ataque directo a la religión, porque están haciendo de lado a la sagrada familia. Es un deterioro de los valores de la familia porque son personajes ficticios, donde estamos enseñando a los niños que podemos estar como valor de familia a una historieta como personajes de Star Wars y no le damos el valor adecuado al nacimiento del niño Dios.

Como es ya sabido, la rosca de reyes tiene un simbolismo religioso más allá de deleitar el paladar de quien la consume. Las frutas como el ate simbolizan la gracia traída por Jesús. Otros apuntan que representan las joyas de los reyes por lo cual están relacionadas como el amor, paz y felicidad. La forma ovalada de este pan refiere al amor de Dios el cual supuestamente no tiene un principio ni fin; y la figura del niño Jesús escondida sin saber en qué parte de la rosca se encuentra, simboliza cuando José y María lo escondieron del Rey Herodes.

Te recomendamos leer: The Mandalorian destrona a Game of Thrones y se corona como la serie más pirateada de 2020

El Frente Nacional por la Familia es sólo un pináculo de la molestia que ha generado la aparición de Grogu en la rosca. En Facebook, un grupo denominado como Mujeres SOS se pronunció en contra de la venta de rosca de reyes que no llevara la tradicional figura del Niñito Jesús, catalogando así el acto de ponerle un Baby Yoda como una falta de respeto, ya que para los católicos el 6 de enero y todo lo que conlleva representa un acto sagrado.

Por su parte, el Frente Nacional por la Familia sentenció que todo esto es culpa de los papás que promueven esto, sus palabras para Milenio fueron:

Los mismos papás promovemos esto al dejar que los muchachos lo hagan dándole preferencia a que los niños lo hagan y no al nacimiento de Dios.

Mientras tanto, cada vez son más los negociosos que se están haciendo de buenas entradas económicas al vender roscas con el personaje de Star Wars. Muchos han aprovechado para destacar y hacer entregas disfrazados del mandaloriano ¿tú ya compraste la tuya?

No te vayas sin leer: Católicos enfurecen por sustituir con Grogu (Baby Yoda) al niño Dios en rosca de reyes