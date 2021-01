El Mundo Oculto de Sabrina es criticada por romantizar el suicidio con su final

Hace más de dos años los usuarios de Netflix quedaron encantados con El mundo oculto de Sabrina - 75%, una serie que adaptaba libremente los cómics Chilling Aventures of Sabrina, que a su vez estaban basados en los cómics de Sabrina, la bruja adolescente. Hace apenas unos días los fans pudieron disfrutar de la cuarta y última temporada del show, no obstante, las críticas no han faltado, pues a consideración de algunos, el final parece una apología del suicidio.

No te pierdas: Aprovecha la prueba de suscripción gratis a DISNEY PLUS aquí

Varios fans creen que la serie comenzó a perder el rumbo a partir de la segunda temporada, cuando los personajes y sus acciones parecían cada vez más incoherentes y forzadas, pero ha sido la cuarta entrega la más polémica por su contenido. Netflix ya tuvo un escándalo similar hace casi cuatro años cuando estrenó 13 Reasons Why - 40%, serie sobre una adolescente que se quita la vida y deja grabadas en cassettes las trece razones por las que decide suicidarse.

Las estadísticas parecen reforzar las peores predicciones que se hicieron sobre la polémica serie basada en la novela de Jay Asher , 13 Reasons Why alentó a muchas personas deprimidas a seguir los pasos de Hannah Baker, la protagonista. Dicha información fue proporcionada por un estudio del Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry publicado en 2019.

Tras ese efecto tan nefasto producido por una serie que, sin tener esa intención, se convirtió en una apología del suicidio, es sorprendente que El Mundo Oculto de Sabrina acabe siguiendo el mismo camino. Por otro lado podemos darle el beneficio de la duda al show de Roberto Aguirre-Sacasa , porque se trata de una historia de fantasía y la magia interviene en casi todo, así que la defensa del suicidio no es tan explícita, pero el mensaje que han interpretado algunos no es en lo absoluto positivo.

También lee: Brujas afrodescendientes lamentan la escasa y errónea representación que tienen en Hollywood



Esta nueva polémica no es algo bueno para el show, sobre todo si recordamos que los fans no estuvieron contentos cuando se dio a conocer que la cuarta sería la última temporada. ¿Tal vez sea el último clavo en el ataúd de un show que perdió la gracia después de su primera temporada? A continuación vienen los SPOILERS.

Mashable fue uno de los medios más severos al criticar el final de la serie, ya que se refirieron a éste como “horrible e irresponsable”:

Independientemente de lo que se pueda decir sobre la temporada 4 de El Mundo Oculto de Sabrina, el hecho de que todo se sumara al horrendo mensaje de que el amor verdadero significa morir por suicidio es imperdonablemente irresponsable.

En Bustle calificaron de decepcionante, insatisfactorio y equivocado el final, por glorificar el suicidio y contradecir el mensaje inicial de la serie que parecía anticipar una protagonista independiente, alejada de los clichés del romance. En Internet incluso se ha creado una petición de Change.org para cambiar el final de temporada.

Si están contentos de que Nick se suicidó para estar con Sabrina, háganmelo saber para poder bloquearlos porque el suicidio nunca es la respuesta a nada y fue una escritura extremadamente mala que se centró en el valor de choque / fanservice en lugar de una buena historia.

tw // death, suicide

caos spoilers



if y’all are happy that nick killed himself to be with sabrina, let me know so i can block you bc suicide is never the answer to anything and it was extremely shitty writing that catered towards shock value/fan service rather than a good story — jenna 🥀 (@CELESTIVLGVLVXY) January 5, 2021

Sabrina muere ... incluso aunque está rodeada de brujas ... sin explorar cómo ha afectado a su familia y amigos. ADEMÁS, idealiza el suicidio. Para un programa feminista y que se esforzó por ser inquietante, esto se siente tremendamente vacío y ofensivo. ¿Qué demonios?

SPOILERS TO @sabrinanetflix ahead:



sabrina dies...even tho she's surrounded by witches..with NO exploration on how it's impacted her family and friends. PLUS it romanticizes suicide. for a try-hard edgy and feminist show, this feels pretty wildly empty and offensive. what the?? — zenith (@zenith_gamer) January 5, 2021

Entonces, Netflix realmente le dio a la serie El Mundo Oculto de Sabrina el mayor final de 2020 que podrían haberle dado. No pudieron sacar un final medio decente, así que pensaron: glorifiquemos el suicidio en un momento en el que las tasas de depresión y suicidio están en su punto más alto.

So Netflix actually gave the Chilling Adventures of Sabrina Series the most 2020 ending they could have.



Couldn't squeeze out a half decent ending so they thought let's glorify suicide at a time when the rates of depression and suicide are at an all time high. — Vasorax (@Vasorax_) January 5, 2021

Cosas nefastas de la última temporada de #Sabrina: 1- Que hagan una relación lésbica para que al final una de ellas en realidad sea un hombre. 2- Que romanticen el suicidio y lo planteen con liviandad, sin representarlo con la seriedad que responde. 3- Que maten a Sabrina. — Jorgelina Luz (@JorgelinaLuz) January 3, 2021

Sabrina T1E1: Ser bruja es cool y feminista, esta serie es woke, comprar mascotas está mal.



Sabrina T4E8: Q románticas con las relaciones codependientes y el suicidio, mujeres al poder! uwu — Pirulin (@ass_ymptote) January 4, 2021

*spoiler de sabrina*

es q ademas como abordaron el final de nick y sabrina fue pesimo trataron un tema como el suicidio poniéndolo como la solucion a una pérdida. se nota q lo hicieron a las apuradas — •sofaso🌌• ᶠᵃᵛ ᵃ ᵐⁱ📌 (@houaylor_) January 2, 2021

debo ser el único que no le gusta como abordaron el final de Nick y Sabrina pq han utilizado un tema como el suicidio poniéndole como la solución a una pérdidas y me parece muy fuerte de que intenten romantizar el suicidio de Nick para estar con ella para siempre. #SabrinaNetflix — Martisto Lannister / RANKING PERSONAJES FAVS (@GHMartisto) January 3, 2021

No te pierdas: El Mundo Oculto de Sabrina: ¿Por qué es criticada por cristianos y satánicos?