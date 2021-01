Una película del cubo Rubik se encuentra en desarrollo

De vez en cuando Hollywood nos sorprende con ideas bastante inesperadas pero que de alguna manera logra una buena recepción entre los consumidores de cine, la que anunciamos el día de hoy podría convertirse (o no) en una de ellas. De acuerdo con The Wrap, una película basada en el famoso cubo de Rubik se encuentra en desarrollo. Quién hubiera imaginado que los primeros días de 2021 nos sorprenderían con esta novedad tan particular en los terrenos de Hollywood, ¿un golpe de creatividad o rotunda escasez de ideas para nuevos proyectos en el negocio de cine estadounidense? En los

siguientes párrafos comentamos todos los detalles.

El reporte señala que la película nacerá de Hyde Park Entertainment Group y Endeavor Content, además, por si fuera poco también se anuncio que una serie basada en el juguete también se encuentra en planes. Los productores ejecutivos de la película serán Addison Mehr y Priya Amritraj; aunque no se han revelado detalles sobre el argumento, la línea podría seguir la historia del cubo y su popularidad en los años ochenta. Este pequeño artefacto de colores ha sido fuente de competencia, sobre todo respecto a la velocidad con la que los jugadores son capaces de resolver los acertijos; tal vez la película nos muestre alguna de estas batalla prominentes.

Amritraj ha compartido con The Wrap sus pensamientos sobre el proyecto que está a punto de comenzar: está emocionado y, al igual que muchos otros en la industria del entretenimiento, tiene la firme convicción de hacer de esta nueva aventura un franquicia. Aquí sus palabras para el medio: "He tenido una conexión personal y nostálgica con el cubo de Rubik desde mis primeros días en la India. Estoy encantado de asociarme con Endeavour Content y Rubik's / Smiley y espero crear un maravilloso y complejo universo de Rubik." Está claro que los realizadores están pensando muy en grande con esta iniciativa.

Por su parte, Graham Taylor, copresidente de Endeavor Content, hablo sobre el impacto que este juguete ha tenido sobre la historia del entretenimiento; se siente muy satisfecho con la línea que la nueva empresa de entretenimiento audiovisual podría tener el futuro: "El cubo de Rubik es una marca icónica y familiar. En asociación con Hyde Park, esperamos crear contenido de películas, televisión y programas de juegos para audiencias globales." La nueva ola del cubo Rubik está por comenzar y los encargados quieren echar la casa por la ventana. ¿Lograrán alcanzar ese éxito que tanto están buscando en la pantalla grande?

El cubo Rubik fue inventado en 1974 por el escultor húngaro Ernő Rubik y durante los años siguientes se convirtió en la sensación de los consumidores. El desafío que este pequeño artefacto representa ha fascinado a millones de personas en todo el mundo y su salto al cine podría ser un éxito inesperado de los próximos tiempo; en estos días la explotación de todo tipo de franquicias se ha convertido en el pan de cada día... al famoso cubo de colores le iba a llegar su hora tarde o temprano. ¿Tú eres adicto a los encantos de la pieza o estás a punto de caer ante ellos?

Por el momento no se han revelado detalles profundos sobre la película del cubo Rubik más allá de su confirmación. Todavía hace falta saber quién se encargará de la dirección o el nombre de las estrellas vinculadas con el argumento. ¿El estudio buscará rostros conocidos para darle un buen empujón a la franquicia o apostará por rostros completamente nuevos? Esperamos que la información jugosa llegue pronto; tampoco tenemos por ahora una fecha de estreno aproximada.

