Daisy Ridley, acusada de ser agresiva en el set

La vida después de Star Wars no ha sido fácil para Daisy Ridley. La actriz interpretó a Rey en las tres películas que pertenecen a la trilogía de secuelas realizadas por Disney, en un papel que le hizo ganar muchos fans y a la vez detractores que lo despreciaron por, entre otras cosas, su exceso de poder sin recordar que vimos algo muy similar con Luke Skywalker. Quizás la diferencia en la época, más los efectos visuales de hoy tuvieron algo que ver, pero lo cierto es que la pasión que desata la franquicia de Lucasfilm la llevó a renunciar a las redes sociales donde recibió miles de mensajes de odio por parte de fans descontentos.



En una reciente entrevista para la revista Tatler, ella contó que le hubiese gustado que alguien le advirtiera que el papel de Rey iba a hacer que literalmente todo el mundo hable de su vida; algo que a la joven no le gustó. En esa conversación declaró que todo llegó al extremo de que la gente conocía el nombre de sus padres y otros detalles de su familia que le provocaron escalofríos. Ridley está lejos de dejar la actuación a pesar de eso, y tiene varios proyectos en su futuro, incluyendo la película Chaos Walking donde compartirá pantalla con Tom Holland.



Así, aunque puede parecer que su carrera apenas está comenzando, Daisy Ridley ya ha sido la estrella de tres de las películas más comentadas en la última década, con Star Wars: el ascenso de Skywalker - 61% siendo especialmente tema de debates en curso un año después. Aparentemente, cuando la actriz ha pasado a otros papeles, le han dicho que su presencia es más desalentadora de lo que esperaba que la vieran. En sus palabras, ella es vista como demasiado intimidante, y no entiende el por qué (vía IndieWire).





Me han dicho que soy intimidante. Eso fue en Chaos Walking. Me estaban arreglando el pelo, poniéndome la peluca. Recuerdo que pensé: !Dios, ¿debería ser más pequeña? ¿Debería estar más callada?” También me han llamado agresiva. Mi energía es “'bastante agresiva”. Eso fue durante una reunión con un director. Estaba pensando: ¿Pero por qué? ¿Es porque mantuve contacto visual? ¿Es porque me apasiona lo que estamos hablando? No sé. Tienes esa horrible sensación de hundimiento como “Dios, ¿no me veo de la manera que creo que lo hago?”

La película Chaos Walking fue filmada en 2017 y ha pasado por varios retrasos, pero llegará a cines en 2021 si todo sale bien. Claramente esta no es una buena señal para la producción de Lionsgate, pero si triunfa podría ser la siguiente gran película de Daisy Ridley luego de la trilogía de Star Wars. Esto nos lleva a recordar lo que dijo sobre mantenerse en el ojo público, aunque como no se trata de la saga de ciencia ficción quizás el público se lo tome con más calma y le dé una oportunidad de vivir con algo más de tranquilidad.





Cuando acepté estar en Star Wars, no había nada en mi contrato que dijera: “Se hablará de tu vida”. Llegó al punto en que me di cuenta de que gran parte de mi vida estaba ahí fuera. La gente sabía el nombre de mi mamá, el nombre de mi papá, lo que hacen mis hermanas para ganarse la vida. Y pensé que sería bueno tener algo que sea para mí, que no sea para todos los demás. Solo pensé que podría mantenerlo separado.

La honestidad y autenticidad de Daisy Ridley son algo digno de admirar. La actriz no revela ningún detalle de su vida privada, pero siempre ha sido sincera en diferentes conversaciones sobre la recepción negativa del último filme de Star Wars y lo difícil que se le hace encontrar trabajo. Ciertamente, uno podría ver que otros estudios de cine solo ven a Daisy Ridley como Rey, y tal vez no sienten que es adecuada para otro papel por esa razón. Y aunque Ridley nunca podrá abandonar por completo Star Wars, ciertamente es capaz de hacer mucho más.

