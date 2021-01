Patty Jenkins revela por qué sus películas de Mujer Maravilla contradicen al DCEU

En 2016 los fans de DC Comics estuvieron muy felices cuando la Mujer Maravilla hizo su debut en el cine gracias a Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27%. A pesar de las críticas que recibió la cinta, la superheroína fue uno de los elementos mejor recibidos, y en 2017 la película dirigida por Patty Jenkins no decepcionó. Mujer Maravilla - 92% fue un éxito en todos los sentidos, sin embargo, algunos notaron que había ciertos detalles que parecían contradecir lo visto en Batman vs Superman: El Origen de la Justicia.

Más de tres años después del éxito de Mujer Maravilla, la secuela llegó a los cines en medio de la pandemia de Covid-19, y para sorpresa de todos parece estar desconectada nuevamente de las otras cintas donde apareció la superheroína, Batman vs Superman: El Origen de la Justicia, Liga de la Justicia - 41% y, según dice la propia directora, también de Zack Snyder's Justice League.

Si Marvel Studios ha logrado unificar más de 20 largometrajes en una saga bastante coherente, ¿por qué en el caso de Mujer Maravilla y Mujer Maravilla 1984 - 90% hay contradicciones con otras entregas de su universo cinematográfico? La razón es la falta de comunicación entre los directores, así lo declaró recientemente Patty Jenkins en entrevista con Collider (vía Movie Web):

No tuve ninguna información sobre cómo encajaba ella en ninguna de las versiones de Liga de la Justicia. Estaba filmando Mujer Maravilla en el momento en que empezaron a filmar Liga de la Justicia, así que fue un tiempo muy, muy ocupado. Pero no, nunca tuve ningún aporte o incluso conocimiento real sobre lo que iba a suceder en Liga de la Justicia. Sí, siempre he tratado de ser respetuosa de saber dónde termina y de quedarme con el mismo traje y todo ese tipo de cosas, pero realmente no sabía exactamente qué iba a pasar allí.

Aunque por ahora solo conocemos una versión de Liga de la Justicia, no debemos esperar más coherencia con Zack Snyder’s Justice League, pues Jenkins fue clara al decir que no tuvo información de “ninguna de las versiones”. Como todos los fans saben, Snyder rodó gran parte de la cinta y después fue sustituido por Joss Whedon, quien rehizo aproximadamente tres cuartas partes.

Esta no es la primera vez que alguien del DCEU responde por las contradicciones de Mujer Maravilla y las otras entregas, ya en 2017 Gal Gadot fue cuestionada durante la promoción de Liga de la Justicia en China, estas fueron sus declaraciones (vía Comic Book):

Ninguno de nosotros sabía exactamente la historia de Mujer Maravilla, y una vez que decidieron rodar la película en solitario para Mujer Maravilla y comenzamos a profundizar para comprender el núcleo de este personaje, nos dimos cuenta de que, de hecho, no hay forma de que la Mujer Maravilla renuncie a la humanidad. [...] Estoy dando una respuesta muy sincera, pero fue - a veces en un proceso creativo, estableces algo que no es necesariamente la decisión correcta, pero luego siempre puedes corregirlo y cambiarlo. Así que la Mujer Maravilla siempre estará allí, en lo que a ella respecta, por la humanidad.

Más recientemente, Jenkins admitió en entrevista con CinemaBlend que Liga de la Justicia, de Joss Whedon, no fue del agrado de ella ni de los otros directores de DC Comics, que prefirieron ignorar que existió y seguir adelante con sus propios planes.

