Jared Leto dice que él y Zack Snyder tienen “mucho bajo la manga” para su Joker

Puede que en 2019 todo haya girado alrededor del Joker de Joaquin Phoenix, pero quizá no habría que olvidarnos tan pronto de la versión del payaso de Jared Leto. El actor explicó de forma vaga que él y Zack Snyder tienen algo muy especial preparado para el villano de Batman aunque se negó a dar detalles sobre esto y sobre su participación en el reciente rodaje para material extra de su corte de Liga de la Justicia - 41%.

En el podcast de Variety, Jared Leto habló sobre sus numerosos nuevos proyectos. Si había permanecido algo desaparecido en los últimos años, eso está por terminar. Obviamente, lo que todo el mundo quiere saber es qué papel jugará su Joker en el Snyder Cut de Justice League. Aunque el actor se negó a confirmar si aparecerá o no en esa versión del filme, sí adelantó lo bien que se lleva con el director y que ambos podrían tener algo muy especial entre las manos para el Joker que crearon juntos:

Puede o no que esté en eso [el Snyder Cut], yo también he escuchado los rumores. Tendremos que esperar y dejar que Zack confirme o niegue eso. Puede o puede que no haya rodado algo con Zack, lo adoro, es maravilloso y un cineasta increíble. Nos llevamos muy bien y tenemos muy buena química. Estoy emocionado de trabajar con él en el futuro. Tenemos mucho bajo la manga, Zack y yo.

Presten atención a cómo organizó esa oración. Hasta donde sabemos, si bien Snyder creó la base para el DCEU, ambos no habían colaborado directamente hasta los supuestos reshoots que ahora Leto pone en duda (ese viejo truco de hacernos creer que algo que se ha confirmado es un rumor). Lo que sólo parece confirmar que sí trabajaron en nuevas escenas para el Snyder Cut aunque no está seguro de que acabe en la versión final, pues sabemos que hay mucho metraje.

La sorpresa que adelanta podría referirse a algo que el propio director ha sugerido: Joker unirá fuerzas con los héroes de DC para revertir la invasión de Darkseid en el futuro postapocalíptico que se adelantó desde Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27%. Si bien su versión del personaje no lució ni dejó precisamente el mejor sabor de boca en Escuadrón Suicida - 25%, sería un despropósito creer que el intérprete no tiene el potencial de hacer algo increíble bajo la dirección y visión correcta.

Hace apenas unos días, Walter Hamada, presidente de DC Films, negó que hubiera planes para más películas de Snyder. Eso elimina la posibilidad de que ambos estén trabajando en una historia propia sobre el Joker, pero también era poco probable que el estudio diera marcha atrás con el lanzamiento del Snyder Cut, que ya está confirmado, casi terminado y con una fecha de estreno muy cercana. No estaría de más creer que algo es imposible, en especial ahora que se abrirá la puerta al multiverso con The Flash.

Leto tiene varias películas por estrenar. Además del Snyder Cut, que se espera para marzo de 2021, tiene también un thriller llamado The Little Things en el que dará vida a un asesino serial y en donde comparte créditos con Rami Malek y Denzel Washington, filme que espera poder ser lanzado a finales de enero. Y, por si eso fuera poco, también tiene pendiente el estreno de Morbius, otra película de superhéroes del universo de Venom - 35%. Esa película iba a llegar en el verano y ahora se espera para mediados de marzo.

