Autora de Bridgerton defiende que la reina Charlotte sea afrodescendiente en la serie

Bridgerton - 92% es uno de los más recientes shows en debutar en Netflix. El drama de época fue producido por Shonda Rhimes, una de las productoras más poderosas de la televisión estadounidense en su primera colaboración con la plataforma de streaming. Pese a estar inspirada en la realeza británica, la reina Charlotte, que existió realmente, es interpretada por una actriz de color y esta es una decisión que defiende Julia Quinn, autora de las novelas que sirvieron de base para la serie.

En entrevista con The Times UK, Julia Quinn, escritora de la novelas en las que Bridgerton está inspirada, defendió que la serie represente a la reina Charlotte de Inglaterra como una mujer de color. La autora explicó que hay historiadores que creen que la monarca, que rigió de 1761 a 1818, tenía ancestros africanos y que, debido a la falta de pruebas de ADN, sería imposible saber si lo era o no por lo que no encontró problema en que una actriz afrodescendiente la interpretada en la adaptación:

Muchos historiadores creen que ella tenía antecedentes africanos. Es un punto que es muy debatido y no podemos hacerle una prueba de ADN entonces no creo que alguna vez tendremos una respuesta definitiva.

La razón por la que se cree que esta monarca era mestiza o tenía ancestros de color es que hay representaciones en cuadros de ellas en las que se acentúan rasgos faciales relacionados con africanos. Sin embargo, también hay muchas otras en las que se le pintó como una mujer caucásica, por lo que realmente no hay mucha precisión sobre el asunto y es imposible saber. En Bridgerton es interpretada por Golda Rosheuvel.

El debate sobre si es o no una representación precisa parece merecer replantear la pregunta. ¿Por qué tenemos que justificar la existencia de personajes de color en obras de ficción? Al final de cuentas, el show no es un documental sobre esa monarca, ni sobre las familias de nobles que vivieron durante su época, por lo que no habría razón para evitar que cualquier persona haga ese papel o que actores de color puedan acceder a esos trabajos. Quizá esta decisión no tendría sentido si la serie tuviera la aspiración de ser históricamente precisa, pero no es el caso.

Rhimes, la productora de la serie, es una de las más importantes de la televisión estadounidense. Ella es la creadora de dramas duraderos como Grey’s Anatomy, Scandal y How to Get Away with Murder - 70%. A razón de esos éxitos, Netflix la buscó para firmar un contrato con ellos y Bridgerton - 92% es el primer fruto de este. Todas sus series cuentan con personajes de color protagonistas y se le ha aplaudido por su representación en el medio. Tal parece que tenía esa misma intención con este drama de época.

Esta no es la primera vez que una serie ambientada en siglos pasados ignora elencos completamente blancos para representar a la aristocracia europea o a las élites blancas de países colonialistas. Hemos visto similares decisiones en shows como The Great - 73% o en musicales como Hamilton. Brigerton simplemente se suma a las políticas de inclusión que buscan garantizar que acotres de color puedan tener un acceso equitativo a oportunidades de trabajo. El show ya está disponible en Netflix.

