Margot Robbie asegura que su película sobre Barbie superará expectativas

Desde que se dio a conocer que Margot Robbie protagonizaría una película sobre Barbie no se ha hablado mucho al respecto, aunque es la misma actriz quien se ha mostrado entusiasmada con el proyecto. Es cierto que no suena a algo totalmente nuevo, pues esta franquicia de muñecas no sólo se ha dedicado a la juguetería, sino también a la venta de productos escolares, de moda e incluso de primera necesidad.

Sigue leyendo: Harley Quinn tendría novia en una próxima película de DC

Pero Barbie también ha tenido un lugar importante en la industria del entretenimiento con sus series de televisión, las películas originales y hasta sus propias adaptaciones cinematográficas de El Cascanueces o El Lago de los Cisnes. Y cómo olvidar Una Auténtica Muñeca del año 2000, una película protagonizada por Tyra Banks y Lindsay Lohan; aunque esta no era una película directamente sobre la famosa franquicia, se inspiró en este tipo de muñecas.

A pesar de contar con todas esas referencias, la nueva película de Margot Robbie promete ser totalmente diferente a lo que el público podría esperar. Se ha hablado mucho sobre lo ideal que es la protagonista de Aves de presa y la fantabulosa emancipación de una Harley Quinn - 75% para interpretar a la muñeca que por años cumplió con un estereotipo fijo de la mujer alta, rubia, delgada y experta en moda. Más allá de la protagonista, lo que ha logrado captar la atención sobre esta nueva producción es la presencia de sus dos escritores: Noah Baumbach, director de Historia de un Matrimonio - 98%, y Greta Gerwig, directora de Lady Bird - 97%.

Continúa con: Margot Robbie opina que las películas de Warner estrenadas en HBO Max serán un éxito

En una entrevista con The Holywood Reporter, la actriz y su socio productor Josey McNamara aseguraron que la película superará las expectativas y no se enfocarán en una historia sobre la mujer rubia perfecta con la vida, el auto y la casa de ensueño. Esto fue lo que comento Robbie sobre lo que tienen en mente:

Con una propiedad intelectual como Barbie, con el nombre en sí, la gente inmediatamente piensa, 'Oh, Margot va a ser Barbie, ya sé lo que es', pero nuestro objetivo es ser este, 'Lo que sea que estés pensando, te daremos algo totalmente diferente, lo que no sabías que querías’.

No dejes de leer: Margot Robbie dice que no hay planes para una secuela de Aves de Presa

Quien interpretara a Sharon Tate en Había una vez en... Hollywood - 94% comentó que buscan honrar a los fans de la marca, pero también quieren sorprenderlos provocando una conversación reflexiva. McNamara confirmó que el arma secreta con la que cuentan en la producción es el guion de Baumbach y Gerwig, aunque no se ha confirmado que éste ya se encuentre terminado. A pesar de que la actriz cuenta con proyectos importantes, pareciera que este es el que la mantiene más entusiasmada; así que habrá que esperar para saber más sobre lo que se planea dentro de esta nueva historia.