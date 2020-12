Harley Quinn tendría novia en una próxima película de DC

Harley Quinn es una de las figuras más populares de DC, de la televisión a las páginas de cómics, la villana se ha robado el corazón de hombres, y por supuesto, también mujeres. Su versión cinematográfica interpretada por Margot Robbie (El Lobo De Wall Street - 78%, El Escándalo - 79%, Había una vez en... Hollywood - 94%) es igual de adorada por fans de todas las edades, y de acuerdo con un nuevo rumor, próximamente la veremos al lado de una pareja femenina. Te contamos todo lo que sabemos a continuación.

Si pusiste atención a la introducción animada de Aves de presa y la fantabulosa emancipación de una Harley Quinn - 75%, habrás notado que la película confirmó la bisexualidad de Harley Quinn. Esto puede ser una sorpresa para los que se acostumbraron a verla sufrir por el Joker en cintas como Escuadrón Suicida - 25%, pero los fans del personaje saben que siempre ha tenido una relación muy especial e incluso romántica con Poison Ivy.

De acuerdo con el informante y experto en cultura pop, Daniel Richtman, finalmente veremos a Harley Quinn con novia en una próxima película de DC Films. Desafortunadamente, este rumor hace énfasis en algo que no le gustará a los fans: esta pareja no sería Poison Ivy, su interés amoroso en cómics y series televisivas. Entonces, ¿Quién podría ser?

Tal como mencionamos previamente, Birds of Prey dejó bastante claro que al menos una mujer le había roto el corazón a nuestra querida arlequina. En la película inyectada de poder femenino y buenas secuencias de acción, la vimos coquetear con sus compañeras de equipo, Huntress, Renee Montoya y Black Canary. No obstante, parece poco probable que alguna de ellas se convierta en la próxima novia de Harley Quinn.

Lamentablemente Daniel Richtman no da ningún indicio en su Patreon de quién será la próxima pareja de la arlequina ni cuándo la presentará al público, pero es un hecho que resultaría decepcionante si ésta no es la icónica Poison Ivy. Incluso si la supervillana no ha sido presentada en el DCEU, conocemos de antemano el alcance de sus poderes y su encanto, así que sólo se necesita el escenario adecuado para traerla de nuevo a la acción en vivo.

Sin duda el show animado de Harley Quinn es una excelente fuente que los productores de DC Films deberían tomar en cuenta. La segunda temporada terminó con Harley e Ivy confesándose su amor y alejándose en una romántica puesta de sol. Dado que los fans mantienen un fuerte vínculo con esta relación, sería un total desatino de Warner Bros. emparejar a la arlequina con un personaje distinto.

Hasta el momento sigue sin confirmarse si Harley Quinn tendrá una próxima cinta en solitario. Birds of Prey no tuvo el éxito que el estudio esperaba, y aún antes de que el Covid-19 se expandiera por todo el mundo, la película no alcanzó las expectativas taquilleras de Warner Bros. En una entrevista reciente con The Hollywood Reporter, Margot Robbie reveló que no hay planes para una secuela de Aves de Presa y expresó poco entusiasmo en torno a este tema.

Por otro lado, The Suicide Squad de James Gunnse estrenará el 6 de agosto del próximo año, y tomando en cuenta que el director ha compartido su fanatismo por el personaje de Harley Quinn en el pasado, estamos seguros de que le hará justicia y nos presentará una fantástica versión la villana en su cinta. ¡Estamos ansiosos por el futuro de Harley!

