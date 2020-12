Tessa Thompson dice que Valkyrie podría tener su romance LGBT en Thor: Love and Thunder

Aunque desgraciadamente tendremos que esperan un tiempo extra por todas las películas del Universo Cinematográfico de Marvel, Thor: Love and Thunder se alza como un gran promesa en el horizonte. Taika Waititi regresará para más aventura con el dios del trueno y seguramente tendremos otra muestra excepcional de comedia y batalla. Ahora bien, uno de los personaje que también volverá es Tessa Thompson como Valkyrie, la increíble guerrera que nos impresionó e hizo reír en Thor: Ragnarok - 92%. Para MTV News la actriz habla sobre las posibilidades de romance para su personaje, tal vez los fans obtengan lo que han estado esperando durante un largo tiempo.

No te pierdas: Aprovecha la prueba de suscripción gratis a DISNEY PLUS aquí

Valkyrie fue presentada en Ragnarok como un guerrera renegada de Asgard. Un poco arisca al principio, forma equipo con Thor y sus aliados para regresar a su mundo y salvar el día; desde su aparición los fans hicieron clic con el personaje y los fans no tardaron en pedir su adición a la comunidad LGBT. Tessa está encantada con las solicitudes pero sabe que la última decisión la tiene el público; aunque para MTV habla sobre las posibilidades de un romance para su personaje en Love and Thunder, no podemos estar seguros de que vaya a desarrollarse. Por otro lado, Marvel ha dicho que la fase 4 estará muy comprometida con la diversidad sexual, así que tal vez las cosas para Valkyrie sean tal y como los fans desean. Aquí las palabras de la actriz sobre su emoción por grabar la nueva película.

Es muy, muy, muy divertida. Estoy muy emocionada. Vuelo a Australia en un par de semanas y la gente ya está allí y en tierra. Recibo videos muy divertidos de Taika y fotografías actualizándome. Pero es un gran guión, será muy divertido. Es muy divertido en el departamento de música, estoy emocionada.

Te invitamos a leer: Marvel revela que Star-Lord es bisexual y poliamoroso

En cuanto al posible romance que veremos en Love and Thunder, MTV cuestiona a la actriz sobre si para Valkyrie habrá "amor" o "truenos", Tessa responde: "hay ambos, no se excluyen mutuamente. Hay una especie de amor atronador." ¿Esto podría significar lo que los fans están pensando? Tal parece que nos esperan muchas sorpresas con la nueva película de Thor, ya veremos si su taquilla es capaz de superar a la exitosas tercera parte, así como en temas como la aventura y las risas.

Thor: Love and Thunder introducirá a Jane Foster como The Mighty Thor. En los cómics de este personaje descubrimos que Jane se convierte en una digna portadora del Mjolnir y logra adquirir los poderes del trueno. Una parte delicada de la historieta es que la protagonista ha desarrollado cáncer y solo cuando se convierte en Thor la enfermedad se va, al volver a su estado natural regresa. Hace algunos meses se anunció que el estudio tiene la intención de desarrollar la delicada historia del padecimiento en la vida de Jane, algo que seguramente tocará fibras sensibles entre quienes han tenido que lidiar con ella.

La siguiente aventura del dios del trueno en la pantalla grande ha sido programada para el 6 de mayo de 2022, sufriendo los inevitables retrasos causados por la pandemia. Esta es una de las películas más esperadas de la fase 4 perteneciente al Universo Cinematográfico de Marvel, algo muy normal teniendo en cuenta el increíble éxito que tuvo su predecesora. Por su puesto que los señores de Disney no iban a dejar que Waititi se marchara tan fácil.

También puede interesarte: Personajes femeninos que amenazaron la masculinidad frágil del público