David Ayer elogia a Zack Snyder y dice que su corte de Escuadrón Suicida era fiel al Snyder Cut

Sin duda fue un duro golpe para la autoestima de David Ayer que su Escuadrón Suicida - 25% fuera alterada por Warner Bros., pero con el triunfo de los fans que pidieron el corte original de Liga de la Justicia - 41% de Zack Snyder, parece que hay una esperanza para el corte original de David Ayer.

La visión original de Escuadrón Suicida conectaba directamente con la Liga de la Justicia de Zack Snyder, el villano principal iba a ser Steppenwolf. Para su mala suerte, Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27% dividió a la crítica y a los fans y el estudio decidió intervenir para darle un tono más cómico, similar a Deadpool - 84%.

En un reciente tuit donde un fanático cuestionó a Ayer sobre cómo influyó la visión de Snyder en su corte de Escuadrón Suicida, esto fue lo que contestó el director:

We synced up storylines - Squad was the on-ramp for JL - which was a much more ambitious two part movie arc with impressive scope. Squad was the appetizer for Zack’s epic. ‘Best laid plans’ as they say. https://t.co/vqpeGwiKda