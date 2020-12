Critican Rompan Todo por excluir bandas y centrarse en Argentina y México

Definitivamente es muy difícil darle gusto a todos, y si bien la serie documental Rompan todo: La historia del rock en América Latina - 95% había generado altas expectativas entre los fans de este género musical, la producción se ha vuelto el blanco de críticas y comentarios negativos por excluir un sinfín de bandas y solamente centrarse en México y Argentina. Te contamos más detalles a continuación.

Los seis capítulos que conforman la serie documental Rompan Todo se estrenaron recientemente en Netflix. La producción hace un recorrido de la historia del rock en Latino América, comenzando desde la década de los 50 hasta la época actual. Creado por Nicolás Entel y dirigido por Picky Talarico, el show rinde tributo a las bandas que marcaron gran parte del continente, aunque no todos están de acuerdo en que el programa le hace justicia a la escena musical.

Una de las principales críticas de los internautas está vinculada al productor de Rompan Todo, el músico Gustavo Santaolalla. De acuerdo con varios comentarios en redes sociales, el argentino plasmó su propia visión del rock en América Latina, centrándose en su país de origen e incluyendo principalmente a artistas populares y a sus propios amigos:

-El documental pudo haberse llamado "Gustavo Santaolalla y amigos". Y antes que salte un bobo a decirme que él produjo el documental, si, yo sé, incluso por eso me parece más grave.



Yo entiendo que tuvo un papel fundamental en todo el peo pero no se puede reducir TODO a él. — Hilandera (@hilandera89) December 18, 2020

“Las fantásticas aventuras de Gustavo Santaolalla y sus amigos” sonaba muy largo así que solo lo dejaron en #RompanTodo — Monsieur Badros (@badroleos) December 19, 2020

Algunas reflexiones a partir de #RompanTodo:

* El Tri es insoportable tanto en su música como persona-personaje.

* Aunque sea su proyecto, Gustavo Santaolalla es el menos espontáneo de los entrevistados.

* Sigo sin entender la presencia de Maná. pic.twitter.com/9pp1Aw6qi3 — paulina (@medicenpili) December 17, 2020

Pasare por ignorante por esto pero, Calle 13 era una banda de Rock? #RompanTodo pic.twitter.com/dFR2uMaFL9 — endrik rojas ⚪ (@endrikjunior) December 19, 2020

Hijo la música de Centro America tambien es parte de la historia del Rock! #RompanTodo pic.twitter.com/ArxH5LLpyk — sadkastiko (@sadkastiko) December 19, 2020

Ramón a Go Go, líder de Yucatán A Go Go, se suma a los músicos que señalan que Rompan Todo no sale de las bandas siempre aclamadas y deja fuera a músicos de la contracultura mexicana muy importantes como El Haragán, Banda Bostik, Tex Tex y Charly Montana:

Los comentarios que señalan la visión sesgada de Rompan Todo no sólo vienen de músicos y fans del rock, algunas reseñas sobre el documental hacen énfasis en que la producción le da demasiada importancia al rock argentino. En su crítica publicada en El País, el periodista Rulo David dice que es “una canallada” que la relevancia de Caifanes se reduzca a uno de todos sus éxitos:

¿Por qué se le da más importancia al rock argentino? Algo tendrá que ver el origen de los autores de la serie, supongo yo. ¿Por qué no entrevistaron a Caifanes? Supongo, porque los conozco, que los buscaron y no aceptaron. Pero me parece una canallada que reduzcan su importancia a La negra Tomasa. Si una banda rompió todo, al menos en México, fue esa. ¿Minimizarlos será una suerte de castigo por no entrarle?

David continúa su crítica sumándose a los comentarios en redes sociales sobre la aparición de bandas como Maná y Juanes. Si bien el periodista señala que el documental cuenta con significativos vacíos, asegura que lo interesante es la conversación que se está generando entre personas de todas las edades sobre el tema del rock latino:

¿Qué hace ahí Juanes? ¿Y Fher de Maná? ¿Es necesario legitimarlos? ¿Los invitaron para tener likes? (…) ¿Quieren decirnos que a partir de los ochenta solo existe el rock sustentado por las disqueras trasnacionales y que apareció en la pantalla de MTV? (…) A pesar de estas y otras carencias, la conversación que está generando Rompan todo es enriquecedora. O por lo menos divertida. Esperemos que su éxito sirva para que vengan otros documentales sobre temas musicales y contraculturales ejecutados con el mismo despliegue de recursos.

Si quieres unirte a esta conversación, no te pierdas Rompan todo: La historia del rock en América Latina - 95%, producción actualmente disponible en Netflix.

