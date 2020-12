Get Back: Peter Jackson presenta primer adelanto de su documental de The Beatles

Sin duda alguna, uno de los documentales más esperados de 2021 es The Beatles: Get Back, filme centrado en la grabación del álbum Let It Be, uno de los más populares de la banda británica. Dirigido por el neozelandés Peter Jackson (Jamás Llegarán a Viejos - 100%, Muertos de Miedo - 64%, Criaturas Celestiales - 94%) este largometraje acaba de lanzar una especie de primer adelanto, en el que se muestran imágenes nunca antes vistas.

Hace unos meses se dio a conocer que The Beatles: Get Back había sido adquirido por Disney y que el estudio esperaba lanzarlo en septiembre, no obstante, por la pandemia se retrasó y ahora su lanzamiento está programado para el 27 de agosto de 2021 por la plataforma de streaming de la casa de Mickey Mouse, así como en algunos cines, según el mismo Jackson lo ha confirmado en el nuevo material presentado.

De esta manera, en el nuevo video de casi seis minutos de duración, el cineasta hace una introducción explicando que por la pandemia, la producción del filme se retrasó, pero que, afortunadamente, han podido volver a trabajar, ya que están en Nueva Zelanda. Además, el cineasta dijo que debido a la paciencia que han tenido los fans, él y su equipo quisieron sorprenderlos con este primer vistazo que muestra imágenes nunca antes vistas de la icónica banda de rock.

Durante su intervención, en los primeros minutos del video, Jackson dejó claro que no se trata de un trailer, sino de un montaje de momentos no vistos de las 56 horas de película Let It Be - 82%, de Michael Lindsay-Hogg. En estas imágenes se puede ver a la banda de Liverpool pasándola muy bien, haciendo bromas y disfrutando de los ensayos.

Además, se puede ver a Linda McCartney y a Billy Preston, el quinto Beatle, que tocó en el concierto de la azotea y fue acreditado en el álbum Let it Be. Al final, Lindsay-Hogg lo eliminó de la película terminada. Lo interesante de este nuevo material es que se aprecia que no todo lo mostrado en la cinta de 1970 es tal y como se muestra.

De hecho, el objetivo de estas imágenes parece ser demostrar que a pesar de lo mostrado en la película previa, el grupo se estaba divirtiendo. Se puede ver a un John Lennon riendo, bailando y luciendo feliz durante la grabación. Después de todo, hicieron Abbey Road luego de filmar dicha cinta, así que no se odiaban tanto como se mostraba en el material original, sino que, como siempre, había dos lados de la historia y, al parecer, en su largometraje, Jackson mostrará el lado bueno y de compañerismo.

Con Paul y Ringo lanzando nueva música esta semana, y con Sean Lennon entrevistando a Paul sobre su padre en la radio, hay mucha armonía en el mundo de The Beatles ahora mismo, por lo que este nuevo material de Get Back llega en el momento correcto y, seguramente, todos los fans de la legendaria banda lo disfrutarán.

