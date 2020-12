Warner Bros. obligó a Patty Jenkins a cambiar el final de Mujer Maravilla en el último minuto

Mujer Maravilla 1984 - 90% ya se encuentra disponible en cines y está causando maravillas entre los seguidores de Diana Prince. La película tuvo un camino accidentado hasta su estreno en cartelera, todo por las consecuencias de la pandemia, sin embargo, ya podemos disfrutar de esta nueva aventura en pantalla grande (siguiendo los protocolos necesarios para cuidar de nuestra salud, por supuesto). Pero aunque la secuela ya esta aquí, tal parece que las cosas iban a ser un poco diferentes para el título previo. Patty Jenkins revela en una nueva entrevista con IGN que Warner Bros. la obligó a cambiar el fina de Mujer Maravilla - 92%. En los siguientes párrafos comentamos todos los detalles.

Durante muchos años, el cine de superhéroes fue un terreno abarcado por hombres cineastas. Los estudios no se atrevían a conceder este tipo de proyecto a directoras, sin embargo, las cosas cambiaron cuando se anunció a Patty Jenkins como la persona que se haría cargo de Mujer Maravilla en 2017. Aquella entrega fue un rotundo éxito para Warner, recaudando más de US$ 817 millones en todo el mundo. Gal Gadot en el papel de Diana Prince se ganó el corazón de los espectadores y el estudio trajo de regreso a Jenkins para estar al frente de la secuela. Pero aunque la directora tenía un final sólido en mente, la empresa hizo que se modificara en el último minuto. Aquí las declaraciones de Patty:

El final original de la primera película era más pequeño, pero el estudio me hizo cambiarlo en el último minuto. Así que siempre ha sido un poco fastidioso que sea de lo único de lo que habla la gente, porque yo estuve de acuerdo. Y le dije al estudio que no teníamos tiempo para hacerlo, pero era lo que era. Terminé amándolo, pero ese no fue el final original de la película.

Por otro lado, la directora está muy complacida con el final de Mujer Maravilla 1984. Esta vez tiene una batalla final más pequeña pero la ejecutó desde su propia perspectiva. No es ningún spoiler decir que Diana se enfrenta a Maxwell Lord y Cheetah, personajes que fueron presentados como los nuevos antagonistas desde los tráiler lanzados hace meses.

Esta vez, me encantó tener a ambos al final. Tuvimos una [pelea] de efectos visuales, una gran batalla que disfruté mucho desarrollar, con la que me sentí muy satisfecha. Pero en última instancia, el final de la película es mucho más reducido, y eso fue muy, muy divertido. Sin spoilers, hay todo tipo de cosas sucediendo, pero fue muy divertido darle un toque diferente.

Mujer Maravilla 1984 se encuentra en la cartelera de cines mexicanos, pero no será el único lugar de estreno. No debemos olvidar el anuncio hecho por Warner Bros. hace unas semanas, cuando confirmó que la película también llegará a la plataforma de HBO Max el 25 de diciembre; es importante recordar que por el momento este servicio de streaming solo se encuentra disponible en Estados Unidos, no obstante, sigue siendo notable que el estudio tomara semejante decisión con una de sus películas más esperadas del año. La pandemia ha generado cambios drásticos en la industria del cine y se continuarán observando a lo largo de 2021.

HBO Max llegará a Latinoamérica en algún punto de 2021. Los consumidores esperan que el servicio se habilite antes de que los estrenos prometidos por Warner Bros. comiencen a aparecer en el catálogo. Recordemos que además de Mujer Maravilla 1984, películas como Dune, The Suicide Squad y The Matrix 4 tendrán lanzamientos en la plataforma, simultáneos a cines. Esta resolución por parte de la empresa ha generado críticas mixtas en redes, pero especialmente negativas entre los directores que trabajaron en las mencionadas cintas. Warner ya declaró que esta medida solo se aplicará durante 2021 y que los siguientes años los estrenos seguirán perteneciendo a las grandes salas. La crisis de salud ha traído cambios radicales.



