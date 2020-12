Patty Jenkins casi renuncia a Wonder Woman 1984 porque le querían pagar menos que a los hombres

La secuela de Mujer Maravilla - 92% pasó por varios retrasos debido a la pandemia de Covi-19, pero si vives en México, eres de los afortunados que ya podemos disfrutar en cines Wonder Woman 1984 - 90%. A pesar de ser una de las franquicias más exitosas y redituables de Warner Bros., Patty Jenkins revela que estuvo a nada de renunciar debido a una enorme diferencia de salarios entre ella y otros directores del estudio. Te contamos más al respecto a continuación.

Si bien Jenkins había estado detrás de varios exitosos televisivos y la aclamada película protagonizada por Charlize Theron, Monster: Asesina en Serie - 82%, su nombre comenzó a tener peso en la industria hasta que se convirtió en la mente maestra detrás de Wonder Woman. El personaje interpretado por Gal Gadot debutó en Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27%, pero no la conocimos realmente hasta su película individual estrenada en 2017. El filme acumuló US$821.8 millones en todo el mundo, generando un halo de esperanza para el DCEU y dando pie a una de las franquicias más importantes para Warner Bros.

Sin embargo, durante una nueva entrevista para el podcast Happy Sad Confused, Jenkins reveló por qué Warner Bros. tardó tanto en confirmar que regresaría como directora para WW1984. De acuerdo con la cineasta, el estudio le ofrecía un pago inaceptable para tratarse de una secuela de una película de superhéroes, por lo que incluso consideró mudarse a otro estudio aunque eso implicara recibir un salario inferior. Asimismo, aseguró que otros directores hombres recibieron un pago siete veces más alto que el que ella obtuvo para Mujer Maravilla (vía ComicBook):

Fue fácil descubrir que todos los hombres no sólo eran cotizados, sino que habían hecho una película independiente y luego un primera película de [superhéroes]. Les pagaron siete veces más que a mí por la primera película de superhéroes. Luego, en la segunda, todavía les pagaron más que a mí. Fue una pelea fácil decir: 'Esto no puede ser... Y realmente no puede ser en Wonder Woman’.

La directora explicó cómo fue que Wonder Woman la ayudó a empoderarse y por primera vez alzar la voz en una industria que constantemente beneficia a sus miembros masculinos. Para Jenkins era muy importante demostrar que su trabajo era merecedor de un salario al mismo nivel que el de cualquier otro director, por lo que insistió hasta conseguir que el estudio le pagara lo justo:

Es interesante que, como alguien que nunca obtuvo ningún beneficio en mi carrera hasta Wonder Woman, siempre estuve en paz con eso. Yo estaba como, 'Oye, lo entiendo'. Pero ahora estaba como, 'Escucha, Nunca gané dinero en mi carrera porque tú siempre tuviste la influencia y yo no’. Pero la situación es distinta, así que es hora de cambiar los papeles (…) Yo estaba como 'Si no puedo salir victoriosa en este sentido, entonces estoy decepcionando a todos’. 'Si no soy yo, ¿quién?’ Entonces se convirtió en algo por lo que me volví muy, muy, muy apasionada.

Todos sabemos el final de esta historia. Afortunadamente Jenkins repitió su papel como directora en Wonder Woman 1984, y de acuerdo con declaraciones pasadas de la directora, lo hará por última vez para el cierre de la trilogía. No será su última aportación para el universo cinematográfico de DC, ya que sabemos que está trabajando en un spin-off centrado en las Amazonas.

Tal como mencionamos previamente, ya puedes disfrutar de Wonder Woman 1984 - 90% en México. No olvides asistir a tu cine local, siempre y cuando cumpla con todas las medidas y normas sanitarias para hacer de tu experiencia la más segura y divertida.

