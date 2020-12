The Mandalorian: cameo de Mark Hamill se mantuvo en secreto durante un año

El más reciente capítulo de The Mandalorian - 91% llegó hace algunos días a la plataforma de Disney Plus para hacer estallar los corazones de sus fans. El octavo episodio de la segunda temporada, titulado The Rescue, es todo lo que los seguidores de Star Wars desearon alguna vez. El cameo del último momento congeló a los espectadores en sus asientos y los hizo vitorear alabanzas hacia Jon Favreau, Dave Filoni y todos los que lo hicieron posible. Ahora Mark Hamill utiliza sus redes sociales para contar algunos detalles sobre su fenomenal cameo, revelando que la aparición de Luke Skywalker se mantuvo en secreto durante un año sin fallar ante los cazadores de spoilers.

La primera temporada de The Mandalorian resultó un espectáculo bastante suave, con un desarrollo a pasos lentos y situaciones de resolución simple para el universo de Star Wars. Sin embargo, los guionistas de los más recientes episodios tomaron la firme decisión de echar la casa por la ventana y aventurarse hasta límites que no creíamos posibles. Tuvimos el inesperado regreso de Temuera Morrison como Boba Fett, la aparición de Rosario Dawson como la entrañable Ahsoka Tano, y finalmente, para cerrar con broche de oro, la sorprendente demostración de poder Jedi por parte de Luke Skywalker en el último capítulo de la nueva temporada. En verdad fue algo que nadie esperaba.

Las sospechas de que un guerrero Jedi aparecería para salvar a Grogu en el capítulo final se desataron desde que el pequeño contactó con alguien poderoso en la Fuerza un par de capítulos atrás. Cabe mencionar que las alternativas no iban a ser muchas, algunos pensaron en Ezra Bridger (personaje de Star Wars: Rebels), otros en Cal Kestis (protagonista del videojuego canónico Star Wars Jedi: Fallen Order) y en último lugar Luke Skywalker, pero esta posibilidad se veía muy lejana como para hacerse realidad. Pero los guionistas decidieron tomar el camino de lo inesperado y tuvimos a un maestro Jedi haciendo frente a los temibles Dark Troopers.

Por su parte, Mark Hamill se siente muy feliz y satisfecho de que su participación en el cierre de temporada haya permanecido como un secreto absoluto, sin que ningún medio publicara algún artículo sobre el tema. A continuación puede leer el tuit en el que lo menciona:

The fact that we were able to keep my involvement a secret for over a year with no leaks is nothing less than a miracle. A real triumph for spoiler-haters everywhere!#LooseLipsSinkStarships #STFU pic.twitter.com/TOBqlXYyHN