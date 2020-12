Chadwick Boseman grabó varios episodios de What If...? antes de fallecer

Sin duda el Universo Cinematográfico de Marvel nunca volverá ser el mismo sin la estrella de Pantera Negra - 90%, Chadwick Boseman (Marshall - 83%, Nueva York Sin Salida - 31%, Avengers: Endgame - 95%). Afortunadamente su legado no sólo vivirá en nuestros corazones y en las inagotables reproducciones a las cintas donde participó, también podremos disfrutar su última interpretación en la pantalla chica gracias a What If…?, serie animada que llegará próximamente a Disney Plus. Te contamos todo lo que sabemos sobre el regreso del Rey T’Challa a continuación.

Aprovecha la prueba de suscripción gratis a DISNEY PLUS aquí

Hace unos meses el mundo se conmocionó con la noticia de que Chadwick Boseman había fallecido tras cuatro años de lidiar con el cáncer de colon. El shock colectivo aumentó cuando se dio a conocer que el actor padeció esta enfermedad en secreto, dado que Marvel Studios no estaba al tanto de su delicado estado de salud. Durante el Día del Inversor de Disney, el estudio confirmó que nadie lo reemplazará en Black Panther II, lo que proporcionó un gran alivio a sus fans que definitivamente lo extrañarán en el MCU.

A pesar de que muchos continúan lamentando la pérdida de Boseman, actualmente podemos disfrutar de su última actuación física en La Madre del Blues - 100%, la nueva película del Netflix que ha recibido elogios de la crítica y el público. Además, también podremos escucharlo por última vez en el MCU en What If…?, precisamente durante un alocado episodio donde la historia imaginará qué pasaría si Yondu hubiera adoptado a T’Challa en lugar de a Peter Quill, convirtiendo al joven en Star-Lord. Pero ésa no es la única aportación del intérprete de Pantera Negra a la serie animada.

En una entrevista con Emmy Magazine, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, reveló que Chadwick Boseman "entró unas cuatro veces y grabó numerosos episodios" de What If…? Si bien hasta el momento sólo se conoce la trama anteriormente mencionada, el productor reflexionó sobre el desempeño del intérprete y concluyó que "en retrospectiva, es muy conmovedor".

No te puedes perder: Fans piden que Chadwick Boseman gane el Óscar por su actuación en La Madre del Blues

Definitivamente será muy reconfortante para los fans tener la certeza de que el intérprete de Black Panther todavía tiene material preparado para sorprender a sus fans del MCU. Dado que su personaje no volverá a ser interpretado en la franquicia, esto significa que las historias que veremos animadas en What If…? se convertirán en una despedida para el actor y T’Challa.

Durante el Día del Inversor de Disney se confirmó que What If…? llegará a la plataforma de streaming del ratón en el verano de 2021, aunque es probable que todavía no podamos disfrutar de todas las intervenciones de Boseman en el show. De acuerdo con ScreenRant, Kevin Feige mencionó que la segunda temporada de la serie animada ya estaba en producción a finales de 2019. Dado que la primera entrega solamente constará de diez episodios, existe la posibilidad de que el material que el intérprete de Pantera Negra grabó también forme parte de la segunda temporada.

Marvel's What If...? formará parte de la Fase 4 de MCU y llegará directamente a Disney Plus. El programa está basado en la serie de cómics homónima que lanzada en 1977, y todos sus episodios imaginan giros del destino y tramas alternativas de algunos de los personajes más icónicos de la franquicia. El show fue desarrollado y escrito por A.C. Bradley , y contará con Jeffrey Wright como el narrador, Uatu, también conocido como El Vigilante.

El tráiler de la serie animada nos adelanta lo que veremos en algunos episodios, pero no confirma del todo su premisa. Por ejemplo, vemos a Tony Stark comer una dona (claro homenaje a Iron Man 2), Capitana Marvel aparece brevemente y Doctor Strange parece enfrentarse a sí mismo. Todavía no se han anunciado los títulos oficiales de los capítulos de What If...?, pero estaremos muy pendientes sobre las próximas noticias de este esperado show.

Te podría interesar: Marvel Studios podría desarrollar una docena de series para Disney Plus en los próximos dos años