Resurge entrevista de Margot Robbie donde revela su desdén por Star Wars

Star Wars es una de las franquicias más populares de todos los tiempos, con más de 40 años de exisitir, es justo decir que cuenta con millones de fans alrededor del mundo y que su atractivo trasciende fronteras. En años recientes la franquicia tuvo un nuevo renacer tras la compra de Disney, pues gracias a ésta hemos tenido una trilogía de películas, dos spin-offs y una serie live-action en Disney Plus, The Mandalorian - 91%.

Margot Robbie, quien se dio a conocer a nivel mundial gracias a El Lobo De Wall Street - 78% y ahora es conocida por haber interpretado a Harley Quinn en Escuadrón Suicida - 25% y Aves de presa y la fantabulosa emancipación de una Harley Quinn - 75%, no es muy entusiasta sobre Star Wars, incluso podemos decir que siente desdén por la saga y sus apasionados fans.

Aunque su confesión sobre Star Wars no es nueva, en los últimos días volvió a ser tendencia debido a que varios medios como Posta y Debate la compartieron. Fue durante la promoción de Había una vez en... Hollywood - 94%, de Quentin Tarantino, cuando Robbie fue entrevistada por MTV News y dijo que no había visto Star Wars y que mientras más insistían las personas en que debía verlas, no lo haría:

Nunca he visto Star Wars. Y no pienso verla ahora simplemente porque enfurece a la gente y dicen: ‘¿Cómo? ¿Cómo es que nunca has visto Star Wars?’ Y solo quiero ver cuánto tiempo puedo hacerlo durar.

Las palabras de Robbie se ven reforzadas por la anécdota de Robert Bregnsdal, un conductor de Uber que en 2018 contó a The Sun que dio un servicio a la actriz e incluso fue invitado a una fiesta, pero éste la rechazó porque tenía el compromiso con sus amigos de ir al estreno de Star Wars: Los Últimos Jedi - 91%, que a Margot y su esposo les tenía sin cuidado.

Pero Star Wars no es el único clásico del cine que la actriz australiana no conoce. En la misma entrevista recordó cómo Leonardo DiCaprio la reprendía cada vez que le preguntaba por una película clásica y ella no la había visto, entre ellas se encontraban El Ciudadano Kane - 100% y Lo Que El Viento Se Llevó - 94%.

No sabemos si Robbie ya vio Star Wars, pero a los fans les debe tener sin cuidado, pues están disfrutando uno de los mejores momentos de la franquicia gracias al éxito de The Mandalorian y a la confirmación de más de 10 proyectos para cine y TV que se dieron a conocer en el Día de los Inversionistas de Disney.

En el futuro próximo la actriz estará nuevamente en la piel de Harley Quinn en The Suicide Squad , secuela de Escuadrón Suicida, y es posible que si vuelve a tener otra participación como el personaje, sea en una cinta como ésta, pues como protagonista ya demostró que no fue suficiente para hacer un éxito en taquilla a Aves de Presa.

A pesar de que a Robbie no le interesa Star Wars, sí es fanática de otras franquicias de la cultura pop, como Harry Potter, y recientemente se reveló que protagonizará el reboot de Piratas del Caribe: La Maldición del Perla Negra - 79%. En entrevista con Yahoo! adelantó que será una película con mucho poder femenino:

Es demasiado pronto para hablar de eso. Amo a [la guionista] Christina [Hodson], obviamente. No soy productora de Piratas, así que me sentaré y esperaré el proceso.

Por el momento no hay noticias que relacionen a la actriz y Star Wars más allá de la entrevista que dio en 2019, pero todo puede pasar en el futuro, quizá incluso sea invitada a participar en un proyecto de Disney y Lucasfilm, pues Robbie es una estrella muy popular y querida, y no se necesita ser fan de Star Wars para protagonizar una película o serie de la franquicia.