The Mandalorian: Gina Carano es la segunda actriz más famosa del año y acusa campaña mediática en su contra

La segunda temporada de The Mandalorian - 91% se encuentra en emisión y está siendo un total éxito. Se estrenó el año pasado a través de la plataforma de Disney Plus y rápidamente se hizo con una sólida base de seguidores; las aventuras de Din Djarrin y el niño lograron enamorar a los espectadores y la promesa de los nuevos capítulos es grande y emocionante. Pero no todas sus estrellas son apreciadas por el fandom, y aquí estamos hablando de Gina Carano, quiene en los últimos meses ha protagonizado algunos escándalos. Ahora la actriz asegura que los medios sostienen una campaña en su contra.

Gina Carano es Cara Dune en The Mandalorian, una antigua miembro de la Resistencia que tomó la decisión de mudarse a los bordes exteriores para continuar con su vida por su cuenta. Gracias a sus múltiples aventuras acuerda una alianza con Din Djarin y ahora es una de sus aliadas más cercanas. Durante la primera temporada se ganó el cariño de los fans, sin embargo, sus acciones de las últimas semanas en redes sociales le han valido el descontento de los usuarios, así como severas críticas en su cuenta oficial de Twitter. La actriz ha caído un poco de la gracia del público pero tal parece que se mantiene firme ante la adversidad.

Cabe recordar que la actriz anteriormente no quiso apoyar a la comunidad trans utilizando los pronombres apropiados en Twitter, también le dio like a una serie de publicaciones pro-Trump y exigió que los votos de la elección fueran contados con honestidad ante la imparable victoria de Joe Biden en las urnas a principios de noviembre. En días más recientes se burló de la vacuna contra la Covid-19, situación que hizo enfurecer a numerosos usuarios de las redes sociales. A pesar de todo se ha convertido en una de las actrices más populares de IMDB, y a través de Twitter ha intentado defenderse con algunas palabras.

Mi amigo, 'Caramba. Eres la número 2 en el medidor de estrellas de IMDB a pesar de que la prensa de Hollywood realizó una campaña de desprestigio contra ti y no hiciste ni una entrevista. ¡Felicidades, estás pateando traseros!' Supongo que se trata de perspectiva. #AutopromociónDescaradaDeLunes.

My friend, “Gee!! Your number 2 on the IMDB star meter even though the Hollywood press ran a whole smear campaign on you and you didn’t do one interview. Congrats you’re kicking ass!!!” 🤣😂 I guess it’s all about perspective. 🙏❤️ #ShamelessSelfpromoMonday pic.twitter.com/tVDf9AwvTx — Gina Carano 🕯 (@ginacarano) December 15, 2020

¿Logrará Gina Carano recuperar la buena voluntad de las redes sociales tras su agitado 2020? El personaje ha aparecido por en la segunda temporada de The Mandalorian pero su participación ha sido fundamental para el desarrollo del argumento principal. Algunos fans están pidiendo que, ante sus publicaciones en redes, la actriz no sea recontratada para la tercera temporada, sugerencia que tal vez Disney no descarte del todo, siempre buscará evitar cualquier tipo de problema con los fans... sobre todo después del pésimo resultado observado con la trilogía secuela. Solo el tiempo nos dirá el desarrollo de estos inconvenientes en el mundo real.

Los últimos años no han sido espectacularmente buenos para Star Wars en la pantalla grande. En diciembre de 2019 se estrenó Star Wars: el ascenso de Skywalker - 61%, dejando a los fans asqueados con esa conclusión barata sacada de la manga. Ahora, el camino es largo hasta la recuperación total de la confianza del público, sin embargo, Disney no piensa darse por vencida en esta misión. Hace tan solo unos días anunció la numerosa cantidad de proyectos que tiene en mente para la pantalla chica, con el éxito de The Mandalorian por supuesto que explotarán las historias de la televisión hasta las últimas consecuencias.

La siguiente película de Star Wars llegará a finales de 2022 y su historia se ubicará en los tiempos de la Alta República. ¿Qué nueva aventuras nos esperan? ¿Serán mejores que las observadas en la problemática trilogía secuela?

