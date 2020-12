The Mandalorian: Fans reaccionan sorprendidos al penúltimo episodio de la segunda temporada

Esta semana The Mandalorian - 91% estrenó el séptimo episodio de su segunda temporada. “The Believer”, dirigido por Rick Famuyiwa, nos prepara para lo que se espera será un gran final para la entrega más reciente de la serie. Los fans ya están reaccionando impactados en redes sociales, y si no has visto este nuevo capítulo, ¡no te preocupes! La siguiente nota es 100% libre de spoilers.

Sin duda ha sido excelentes días para ser fan de Star Wars. La franquicia se está renovando con una serie de nuevas producciones que expandirán el universo de la Guerra de las Galaxias y nos quitarán el mal sabor de boca que nos dejó el infame final de la saga Skywalker en Star Wars: el ascenso de Skywalker - 61%. Algunos de los anuncios más jugosos incluyen el regreso de Anakin/Darth Vader (Hayden Christensen) en la serie de Obi-Wan protagonizada por Ewan McGregor y un spin-off de The Mandalorian estelarizado por Rosario Dawson en el papel de Ahsoka Tano.

El futuro es más que brillante para la famosa franquicia de la Guerra de las Galaxias, y es innegable que se lo debemos al gran éxito de The Mandalorian. La serie creada por Jon Favreau se convirtió en la producción favorita de los fans desde su estreno el año pasado, pero la historia no había sido tan emocionante como hasta ahora, justo cuando el destino de Grogu y Mando está por definirse.

Durante “The Tragedy", Grogu y Mando llegaron a Tython tal como Ahsoka Tano les había indicado. El pequeño se dirigió al lugar donde aparentemente definiría su futuro como Jedi, mientras Din (Pedro Pascal) es distraído por Boba Fett (Temuera Morrison) y Fennec Shand (Ming-Na Wen), a quienes termina uniéndose para luchar contra Stormtroopers que fueron enviados por Moff Gideon. Nuestro querido Baby Yoda se queda solo y los Dark Troopers se lo llevan a Gideon, y dado que el Razor Crest explota, Mando forma equipo con Cara Dune (Gina Carano) y se dirige a Miggs Mayfield.

En el nuevo episodio, Mando sigue en la búsqueda de Moff junto con su equipo formado por Boba Fett, Fennec Shand y Cara. Para ello, necesitará la ayuda de un viejo enemigo. Si ya viste el último capítulo de The Mandalorian, seguramente debes estar igual de emocionado que las siguientes reacciones de los fans que no pueden esperar por el gran final de temporada:

The Mandalorian está motivado, capacitado y enfocado. No quiero esperar hasta la semana que viene.

¡¿Cómo puede una serie de televisión "oscura" hacer más por #StarWars en unos pocos episodios de 30 minutos que películas de 3 mil millones de dólares?!?! Increíble…

No puedo esperar para ver el capítulo 16 de The Mandalorian.

...¿Fui la única que recibió vibras de Mad Max en el episodio de esta semana?

Algunas veces vives lo suficiente para convertirte en el héroe.

Pues otro capitulazo de #Mandalorian



No olvides que The Mandalorian - 91% estrenará su episodio 16 el próximo el próximo 18 de diciembre. ¿Qué sucederá con Din y Grogu? ¡No te lo puedes perder!

