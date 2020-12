Christopher Nolan revela que ama la saga de Rápidos y Furiosos

Ustedes lo ven muy cinéfilo y lo creen muy intelectual, pero Christopher Nolan también disfruta de las películas comerciales más básicas. El director ha revelado que es seguidor de la saga que comenzó Rápido y Furioso - 53%, y que una de sus favoritas es Rápido y Furioso: Reto Tokio - 37%. Para nada un gusto culposo, el realizador de Tenet - 83% admite que es parte del público que quiere ver cada vez más y más secuelas esa serie de filmes.

En el podcast HappySadConfused, el director Christopher Nolan aclaró que es fanático de la saga Rápidos y Furiosos. Él mismo reveló que su favorita es la película original que lo comenzó todo, la cual fue dirigida por Rob Cohen, y por primera vez presentó al personaje de Vin Diesel. Además, disfruta mucho de la cuarta entrega, la cual con frecuencia destaca también el público, Reto Tokio:

Me gusta la fórmula original, la película original de Rob Cohen. Pero tengo un lugar especial para Reto Tokio, de hecho. Y las versiones de Justin Lin, conforme se volvieron más alucinantes y más grandes, y más alucinantes y más grandes, porque se volvieron algo más, pero algo más que es algo divertido.

Así que ahí lo tienen. La próxima vez que escuchen que alguien se burla de otra persona por ser seguidor de esta saga, le pueden recordar que uno de los directores más aclamados de las últimas dos décadas también las disfruta. Recuerden que en gustos no hay reglas y se vale, por completo, disfrutar, como placer culposo o no, de toda clase de filmes. Después de todo, no todo tiene que ser profundo, alegórico y ni siquiera inteligente.

Resulta irónico que Nolan, director al que se le atribuye añadirle más peso a las ideas exploradas en películas de gran presupuesto, en entregas como El Origen - 86% o Batman: El Caballero de La Noche - 94%, sea seguidor de una franquicia que, con frecuencia, es señalada como justamente lo opuesto: el cine “chatarra” en su máxima expresión. Esta valoración no está peleada con la taquilla, pues cabe recordar que, en total, las ocho entregas y su spin-off Rápidos y Furiosos: Hobbs & Shaw - 83%, han recaudado más de US$1,200 millones a nivel global.

Mientras que la primera película seguía a Brian (Paul Walker), un policía encubierto que trataba de descubrir una red criminal de ladrones de coches liderada por Dominic Toretto (Diesel), poco a poco, las secuelas han evolucionado a algunas de las más extravagantes historias de acción con terroristas cibernéticos incluidos. Cada una, ha superado los récords de recaudación de la anterior, de ahí que no sea una sorpresa que la saga que inició en 2001, todavía tiene tres cintas más en camino.

La siguiente será Fast & Furious 9, la cual originalmente iba a llegar en primavera hasta que un pequeño virus destrozó el calendario de estrenos de 2020. El filme fue retrasado hasta finales de mayo de 2021 y recientemente se confirmó que habría una décima y onceava secuela. Esa última entrega sería el desenlace de la saga principal, pero, obviamente, hay planes para más spin-offs. Así que Nolan (Memento - 92%, Dunkerque - 92%, Interestelar - 71%) puede estar seguro de que seguirá disfrutando de cada vez más increíbles secuencias de carreras y persecución.

