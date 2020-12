Wonder Woman 1984: Patty Jenkins revela que la película tiene una escena postcréditos

El mundo está ansioso por saber qué pasará con la segunda parte de Mujer Maravilla - 92% protagonizada por Gal Gadot. La emoción y expectativa se elevó ahora que las primeras críticas han revelado que Wonder Woman 1984 está a la altura de su predecesora y funciona bien como secuela, un logro del que no muchas películas de este tipo pueden presumir. Además, la directora Patty Jenkins ha revelado que el público podrá disfrutar de una escena postcréditos que no fue mostrada a la prensa cinematográfica.

El estreno de la secuela de Mujer Maravilla - 92% ha sufrido varios cambios a causa del Covid-19. Su lanzamiento estaba fijado a inicios de año, pero con todo el tema de la pandemia y el cierre de los complejos será hasta este mes que por fin los fanáticos podrán ver en acción a Diana Prince (Gal Gadot) una vez más. Desde que comenzaron los retrasos, tanto la actriz protagonista como la directora a cargo de la producción se han mantenido muy activas en redes sociales promocionando la cinta para que el público no se olvide de ella.

Siguiendo esta misma línea y ahora a tan sólo unos días de que la película por fin pueda ser vista, Jenkins sigue aumentando las expectativas al asegurar que para la versión que será presentada en los cines incluirán una escena posterior a los créditos, la cual calificó como ‘crucial’, pero claro, no reveló mucho de lo que se mostrará. Lo que sí dejó en claro cuando reveló la noticia al medio Collider, es que esta escena se podrá ver tanto en cines como en la plataforma de HBO MAX, recordando que en Estados Unidos tendrán un estreno simultáneo.

Las escenas poscréditos son una parte muy interesante y de tensión que mantiene a los fanáticos con expectativas de qué sucederá en el futuro con la historia. En ese sentido, Marvel Studios ha sabido utilizar muy bien el recurso desde Iron Man - El Hombre de Hierro - 93% con la presentación de Samuel L. Jackson como Nick Fury. La más reciente es quizá la que más esté dando de qué hablar, al dar pie a un posible Spider-Verse con la escena que se presentó en Spider-Man: Lejos de Casa - 82%. Mientras tanto, DC ha intentado seguir estos pasos de manera poco afortunada, pero quizás con Wonder Woman 1984 logren dar un gran paso.

Otro punto destacable de la declaración de Patty Jenkins es que no le mostraron a los críticos este momento, seguramente para evitar posibles filtraciones y spoilers; y esto puede ser un secreto tan grande que sería imposible mantenerlo bajo control. Lo anterior también podría significar que es una secuencia tan importante que de ser revelada con anticipación perdería el factor emotivo.

De acuerdo con las especulaciones de Screen Rant, esta escena secreta podría darles a los fanáticos pistas importantes que indiquen la dirección de la franquicia, como que la nueva película de Diana Prince del Universo Extendido de DC, muestre algún adelanto o conexión con Flashpoint, Aquaman 2 y The Suicide Squad , las cuales, según se informa forman parte de esa misma línea de tiempo.

Wonder Woman 1984 sitúa la historia de Diana Prince en la década de los años 80, y se relaciona a los eventos de películas como Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27% y Liga de la Justicia - 41%. Recordemos que Chris Pine está de regreso en la producción que incluye a una gran cantidad de caras nuevas que se enfrentarán a la heroína como Maxwell Lord de Pedro Pascal y Cheetah de Kristen Wiig.

