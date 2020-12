Chadwick Boseman, Parásitos y Gambito de Dama aparecen entre lo más 'googleado' del 2020

Con el 2020 a punto de culminar, comienzan a surgir los tops de películas y series con lo mejor y peor del año. A estos listados también se suma la tradicional revelación de lo más buscado en Google que la misma compañía da a conocer, y en este no tan afable año las consultas de dicho buscador predominaron en el ámbito de la salud, sobre todo por el Covid-19, el virus que se esparció mundialmente. Pero esto no impidió que la gente se diera la oportunidad de buscar temas de entretenimiento, y en este ámbito películas como Parásitos - 100% y series como Gambito de Dama - 93%, fueron las más sobresalientes.

Google sabe todo sobre nosotros, incluidos nuestros temas de interés, es por ello que se da la oportunidad de generar un promedio de los temas más ‘googleados’. En este 2020 que estuvo lleno de pérdidas sorprendentes en la industria del cine, nombres como el del basquetbolista Kobe Bryant, la actriz de Glee Naya Rivera y Chadwick Boseman, fueron de lo más buscado. De hecho, el documental de Netflix, The Last Dance - 100% y Pantera Negra - 90%, figuraron entre las tendencias de este año.

Y es que ahora se ha creado una especie de era que marca un antes y un después a partir del coronavirus, y cuando todavía no sabíamos que una pandemia se avecinaba, y que las entregas de premios pasarían de presencial a modo virtual, fuimos testigos de como Bong Joon-ho arrasaba en los Óscar con su cinta Parásitos, y Joaquin Phoenix se llevaba a casa la estatuilla a Mejor actor por Guasón - 91%. Es por ello que estos nombres figuraron entre los más buscados de este año.

Tal vez, a estas alturas y después de tanta noticia, ya no recuerden que Tom Hanks fue de las primeras figuras importantes de Hollywood en contraer COVID-19 por lo que todos estuvieron muy pendientes de él y lo mantuvieron en las tendencias anuales. Asimismo, Amber Heard dio mucho de qué hablar en estos meses, ella no por enfermedad sino por la turbulenta demanda que Johnny Depp disparó en su contra en un intento por limpiar su nombre. Con todas las acusaciones en su contra los fanáticos han pedido que la actriz de Aquaman - 73% no continúe para la secuela, por lo que eso desató que su nombre apareciera entre lo más buscado, junto al nombre de Jada Pinkett Smith, por al infidelidad a su esposo Will Smith con el rapero August Alsina.

En la categoría de las películas más buscadas encontramos a las siguientes producciones: 1917 - 98%, Aves de presa y la fantabulosa emancipación de una Harley Quinn, Mujercitas - 94%, Bad Boys para Siempre - 87%, Sonic La Película - 89%, El Hombre Invisible - 90%, La Cacería - 42%, Gretel & Hansel - 57%, el live-action de Mulan - 83% y algunas películas de Netflix como La vieja guardia - 73%, Enola Holmes - 95% y El diablo a todas horas - 65%. Por su puesto en este conteo no podía faltar Tenet - 83%; y con el panorama que permeaba en el sector salud a nivel mundial el público comenzó a ver y convertir en tendencia la cinta Contagio - 84%.

La sección de series también dio mucho de qué hablar, ya que al estar tanto tiempo encerrados en casa el público tuvo oportunidad de maratonear más de una serie y convertirla en tendencia como Tiger King - 90%, Cobra Kai - 81%, Gambito de Dama, Little Fires Everywhere - 92%, Ratched - 87% y por supuesto The Umbrella Academy - 93%, principalmente por el estreno de la segunda temporada y más recientemente debido al anuncio de Elliot Page como hombre transgénero no binario y el como esta revelación influirá en el desarrollo de su personaje. Y en lo más actual que se ha vuelto tendencia no podía faltar la sensación del momento: Gambito de Dama - 93%.

Otras tendencias de la industria del entretenimiento incluyen a Dolittle - 28%, Unidos - 84% y hasta Shakira estuvo en la lista.

