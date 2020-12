Amber Heard es criticada por controvertido video junto a su perro

El nombre de Amber Heard ha perdido muchos puntos en el último par de años. Los escándalos que rodean la vida de la actriz la han convertido en uno de los rostros menos apreciados de la industria del entretenimiento, con millones de personas en redes sociales aprovechando cada oportunidad para demostrar su desdén hacia ella. Un nuevo video compartido por Amber está siendo muy criticado por el aparente maltrato hacia su perro. A estas alturas queda claro que su trabajo en Hollywood se ha visto muy afectado por la polémica reciente, con la posibilidad de no recuperarse. Sigue leyendo para conocer todos los detalles.

Amber Heard se casó con Johnny Depp en 2014 y se divorciaron en 2017, sin embargo, desde entonces no han podido mantener una relación cordial. Ella lo acusó de violencia doméstica en 2018 y el caso llegó hasta la corte; durante meses cada uno presentó evidencia sobre los ataques del otro pero las cosas no parecían querer asentarse; nadie tenía una certeza sobre el mentiroso y la víctima, pero en meses recientes las cosas se pusieron en contra de la actriz, todo debido a la revelación de algunos audios en los que ella insulta al actor. Lo anterior fue suficiente para que la balanza se inclinara hacia Johnny, al menos en las redes sociales.

Ahora bien, todos hemos escuchado sobre el juicio de Johnny Depp contra The Sun en el que Amber Heard testificó a favor del medio británico. La corte concluyó que la evidencia de la actriz era suficiente y desestimó la demanda por difamación de Johnny, provocando una ola de insultos y ofensas en contra de Heard en redes. Cada nuevo rastro de vida que ella ofrece en Twitter o Instagram es acosado por los usuarios hasta límites inimaginables. A través de redes se ha viralizado un clip de Amber en el que se le mira en un auto en movimiento mientras sostiene a su perro yorkshire al borde de la ventana; los internautas sostienen que esto es una irresponsabilidad y recuerdan que la actriz acusó a Johnny de maltratar al animal haciendo justamente lo mismo.

Los seguidores de Johnny Depp no están conformes con el triunfo de Amber Heard en los Reales Tribunales de Justicia de Londres y cada oportunidad es aprovechada para arrojar calumnias en contra de la actriz; mucho se ha comentado sobre la falta de sinceridad de ambos actores en el juicio, pero de ella se habla bastante sobre su temperamento difícil y personalidad abusadora. La popularidad de Amber no es buena en redes sociales, y aunque haya logrado conservar su papel como la princesa Mera en Aquaman 2, no parece que su carrera en Hollywood vaya a ser deslumbrante después de eso. Solo el tiempo nos dará la respuesta.

Johnny Depp y Amber Heard todavía tienen un juicio por delante. No ha quedado resuelta la otra demanda por difamación que el actor inició a principios de 2019 en contra de su ex esposa. Ambos regresarán a Estados Unidos para dar sentido a esta nueva batalla legal a principios de 2021, pero con el fallo de la corte británica parece que Johnny no tiene muchas posibilidades a su favor. ¿Quién logrará mantener más o menos estable su carrera después de estos escándalos que han permanecido por años?

A continuación te presentamos los tuits que atacan a Amber Heard por el reciente video junto a su perro.

Amber Heard: 'Johnny Depp sostuvo a mi perro yorkshire terrier por la ventana en un auto a toda velocidad. Estábamos todos muy conmocionados y asustados por mi pequeño perro indefenso.' También Amber Heard:

Amber Heard: "Johnny Depp held my teacup Yorkshire terrier out of a window in a speeding car. We were all so shocked and scared for my tiny defenseless dog."



Also Amber Heard: pic.twitter.com/M0ysmDzWyC — Harlow Vale (@Harlow_Vale) December 6, 2020

Estoy bastante seguro de que casi todas las acusaciones que Amber ha hecho contra Johnny son algo de lo que ella es realmente culpable. Todo es proyección. Ni siquiera es lo suficientemente original como para inventar cosas.

I’m pretty sure almost every allegation that Amber has made against Johnny is something she is actually guilty of herself. It’s all projection. She isn’t even original enough to make things up. #JusticeForJohnnyDepp — lockdownhill (@lockdownhill) December 6, 2020

¡Por supuesto, ninguno de nosotros pensó que Amber Heard era brillante! Creo que Johnny Depp sostuvo al perro fuera del auto para que se relajara.

No había escuchado esa teoría. Puedo imaginar que eso sucedería si el perro comienzara a orinar en el auto y Johnny Depp necesitara actuar rápido. Pero Amber es la reina de la proyección, sea lo que sea de lo que acuse a Johnny, ella es 100% culpable.

I hadn’t heard that theory yet. I can see that happening if the dog started peeing in the car & JD needed to act fast. But, Amber is the queen of projection, whatever she accuses Johnny of, she is 100% guilty of. — Capt. Obvious (@Stay_G0lden) December 7, 2020

Es divertido verla contradecir todas, si no la mayoría, de sus declaraciones y afirmaciones.

Amusing to see her contradict every if not the majority of her statement and claims — alex but festive 🎅🏻 (@AskingAlexx66) December 6, 2020

