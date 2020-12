China elimina todo rastro de Monster Hunter en Internet, a pesar de disculpas por parte del director

Los realizadores de Monster Hunter, la nueva película basada en videojuegos, pidieron disculpas a los consumidores chinos por la existencia de una escena que se burla de ellos. Uno de los personajes menciona algunas palabras que fueron consideradas racistas por el público, situación que desató un escándalo a nivel internacional. Por supuesto que en China no se toleró semejante ofensa y la película rápidamente fue eliminada de todos los cines. Pero aunque el director y sus esbirros han tratado de hacer todo para obtener el perdón del país asiático, el gobierno llegó a la conclusión de bloquear la cinta incluso en su red de Internet. Está claro que la molestia permanecerá durante un largo tiempo.

En Monster Hunter nos presentan la historia de la teniente Artemisa, interpretada por Milla Jovovich, quien junto a sus leales soldados, son transportados a un nuevo mundo, involucrándose en una batalla desesperada por la supervivencia contra enormes enemigos de poderes increíbles. La película está basada en los videojuegos de Capcom ubicados en el género de rol y fantasía, y que durante largo tiempo se han realizado para Play Station, Xbox, Nintendo y muchas otras plataformas. Aunque la pandemia de Covid-19 presentó una enorme dificultad para el estreno de Monster Hunter, finalmente pudo llegar a cierto países de Asia, pero las cosas no fueron normales en China.

El personajes del actor MC Jin, de ascendencia china, dice en una de las escenas "chinese, japanese, dirty knees", palabras utilizadas en tiempos anteriores para burlarse de las personas nacidas en Japón o en China, especialmente de las mujeres. No pasó mucho tiempo para que Monter Hunter fuera prohibida en los cines del gigante asiático, hecho que afectó gravemente la taquilla del título, mismo que aspiraba a obtener de los chinos su mejor recaudación en vista de que posee una de las comunidades gamer más grandes de todo el mundo. Las cosas no han resultado en lo absoluto de esa manera.



De acuerdo con Variety, China tuvo la intención en días pasados de distribuir una versión censurada de la cinta, sin embargo, la situación ha llegado mucho más lejos. Derivado del sentimiento patriótico y la urgencia por defender el orgullo chino, el gobierno ha ordenado la eliminación de Monster Hunter en múltiples páginas web. Las ventas de boletos online ya no están disponibles, la página de la película en el sitio Tao Piaopiao ha sido anulada; de igual manera fueron borrados los comentarios en la plataforma The Douban (dedicada a la crítica de cine pública), e incluso el motor de búsqueda The Baidu (similar a Google), ha desechado todos los comentarios y la información de la película.

El pueblo chino se siente completamente indispuesta a aceptar y contribuir en la ventas de una película que les ofende. El temperamento del gobierno chino es muy conocido en todo el mundo, por lo que todos deben tener sumo cuidado y respeto al momento de tratar con ellos. Está claro que Paul W.S. Anderson será mucho más cuidadoso con sus guiones en el futuro. ¿Volverá a tener algún otro éxito en China o será cancelado por el país para siempre?

Monster Hunter todavía tiene la oportunidad de triunfar en occidente. A Estados Unidos llegará a finales de diciembre y las cosas podrían mejorar para ella, vale la pena preguntarse si todavía tiene la fuerza para ser un hit de taquilla o si con la censura china ha perdido toda su fuerza. Lo descubriremos en algunas semanas.

