Fanáticos escogen qué película eliminar de entre El Caballero de la Noche, El Hombre Araña 2, Logan e Infinity War

Con tantas personas aún encerradas en sus casas debido al Covid-19, sin poder interactuar con el mundo exterior, las redes sociales se han convertido en el epicentro de debates y conversaciones que giran en torno a las películas más populares. Y con pocos estrenos en cines, a los usuarios no les queda más que hablar de los títulos que ya llevan un rato que llegaron a las salas de cine. La más reciente discusión obligó a los fans a eliminar una película de entre las siguientes opciones: Avengers: Infinity War - 79%, Batman: El Caballero de La Noche - 94%, Logan - 93% y El Hombre Araña 2 - 93%.

Aprovecha la prueba de suscripción gratis a DISNEY PLUS aquí

Las películas de superhéroes no siempre entregan la calidad requerida tanto por la crítica como el público. Basándose en eso, los fans eligieron cuatro cintas mejor calificadas tanto en Rotten Tomatoes como en Tomatazos, y el filme creado por Joe Russo y Anthony Russo resultó el de la calificación más baja con un 75% de aprobación; mientras que las otras producciones cuentan con mejor puntuación; la última aventura de Hugh Jackman como Wolverine empató con la secuela de Sam Raimi con un 93% mientras que la cinta de Christopher Nolan ganó apenas por un punto al obtener un 94%.

Este debate se volvió más interesante cuando nos percatamos que ninguno de estos títulos pertenece al mismo estudio o franquicia y menos de la misma generación. Cada uno ha destacado en el género por sus propias cualidades. La más reciente es la reunión de los héroes de Marvel, quienes fueron derrotados por Thanos (Josh Brolin). La cinta protagonizada por Jackman representó una revitalización para las películas de superhéroes ya que su película fue clasificación R. Mientras que la película de Tobey Maguire ha sido de las secuelas que han dejado mejor sabor de boca, igual que el filme estelarizado por Christian Bale.

En este debate viral, las decisiones que han tomado los usuarios sobre qué película eliminarían de estas cuatro, algunos eligieron la aventura de Robert Downey Jr., y sus colegas vengadores. Otros más, que quizá su infancia no fue marcada por el hombre araña de Tobey, han decidido que su batalla contra el Doctor Octupus no fue lo suficientemente convincente como para dejarla en la lista. Mientras que otros dejaron saber que Logan era su menos favorita.

Te recomendamos leer: Aaron Eckhart dice que The Dark Knight es cine, arte y un “reflejo de nuestro tiempo”

A continuación, te compartimos una recopilación de los tuits que compartieron los usuarios en Twitter:

Logan y The Dark Knight son intocables. La gente se va con Infinity War porque Spider-Man 2 me parece obvio. Todavía prefiero la gran escena de batalla en Infinity War que la última batalla de End Game.

Logan and The Dark Knight are both untouchable. Surprised people go with Infinity War because Spider-Man 2 seems obvious to me. I still prefer the big battle scene in Infinity War than End Game’s last stand. pic.twitter.com/nBMjV1UHdS — teatime75 (@teatime75) December 6, 2020

Infinity War, fácil. Ni siquiera es una película, solo son un montón de parodias de fan-service muy juntas.

https://twitter.com/HareDurer/status/1335649865733464070

Es una película de Thanos.

It's a Thanos movie. — Avogadro Toast (@_ktbm) December 6, 2020

Yo borrando Logan

Me encanta la película de Logan, pero es la que menos me gusta del grupo.

I love the movie Logan but it is my least favorite of the bunch. pic.twitter.com/Tk41H4i8qa — erikzod (@erikzod) December 6, 2020

Logan tiene que irse. Solo se puede ver a Hugh Jackman gritando, corriendo y siendo cortado tantas veces en una película.

Logan gotta go. One can only see Hugh Jackman screaming, sprinting, and getting slashed up so many times in one film — Fhiwa Ndou (@chieffhiwa) December 7, 2020

No es una opinión popular, pero se va TDK. Quita el increíble desempeño de Heath Ledger y es una película buena con demasiados agujeros en la trama para contar.

Not a popular opinion, but TDK. Take away Heath Ledgers incredible performance and it’s just a really good film with way too many plot holes to count. — Kollin (@Kayell100) December 6, 2020

SM2. La decisión más fácil de mi vida

SM2. Easiest decision of my life — Cole 💜🏹 (@Cole_TDB) December 5, 2020

Infinity War y ni siquiera está cerca. Es una maravilla absoluta, pero seamos honestos, es tonalmente confuso (no sé si ser un drama o una comedia) y el 80% es solo acción sin sustancia. SM2, TDK y Logan se sienten como películas. IW se siente como un evento deportivo.

Infinity War and it's not even close. It's an absolute blast, but let's be honest, it's tonally confused (doesn't know whether to be a drama or a comedy) and 80% of it is just action with no substance.



SM2, TDK and Logan feel like films.

IW feels like a sports event. — 🎅 Kal 🎅 (@AyoItsKal) December 5, 2020

No te vayas sin leer: Buenas actuaciones en películas mediocres de DC