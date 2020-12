Star Wars: George Lucas revela por qué no quiso involucrarse en la trilogía secuela

Pensar en la historia de Star Wars es imaginar posibilidades infinitas. Hacia donde miremos siempre habrá algo emocionante para narrar, solo hace falta un poco de imaginación. A estas alturas algunos se preguntan cuáles eran las ideas de George Lucas para las secuelas de la primera trilogía, el director concedió algunas respuestas hace tiempo pero otros siguen cuestionando sus motivos por los cuales no quiso estar al frente de las secuelas. Para The Star Wars Archives (vía Comicbook), el cineasta habla sobre sus razones más allá de la venta de Lucasfilm. Son muy personales.

La mayoría de los fans de Star Wars no quedaron satisfechos con el desarrollo y la conclusión de la trilogía que Disney presentó. Star Wars: el ascenso de Skywalker - 61% fue un cierre perezoso y mediocre para una historia que debía terminar con algo excepcional. Muchos están de acuerdo en que el gran error fue haber cedido el total control creativo a la empresa del ratón. En el nuevo libro de la marca, The Star Wars Archives: Episodes I-III 1999-2005, Lucas explica por qué no quiso continuar adelante de Lucasfilm y con la trilogía secuela; cronológicamente se sitúa durante la pre-producción de las precuelas:

En ese momento estaba comenzando la siguiente trilogía, hablé con los actores y comencé a prepararme. También estaba a punto de tener una hija con mi esposa. Se necesitan 10 años para hacer una trilogía. Los episodios I a III duraron de 1995 a 2005 ¡Todavía estaría trabajando en el Episodio IX! En 2012, tenía 69 años. Entonces, la pregunta era, ¿seguiré haciendo esto el resto de mi vida? ¿Quiero pasar por esto de nuevo? Finalmente, decidí que preferiría criar a mi hija y disfrutar de la vida por un tiempo.

El director continúa hablando sobre las grandes dificultades que hubiera traído una nueva trilogía a su vida. Esta claro que semejantes proyectos hubieran tomado demasiado tiempo de su vida.

No podría haber vendido Lucasfilm y conseguir que alguien dirigiera las producciones, pero eso no se retira. En El Imperio Contraataca y El Retorno del Jedi traté de mantenerme al margen pero no pude. Estuve allí todos los días. A pesar de que la gente era amiga mía y hacían un gran trabajo, no era igual a como yo lo hacía. Sabía que probablemente no volvería a funcionar, que estaría frustrado.

Concluye con que su familia es mucho más importante para él.

Pensé en renunciar a eso, disfrutaría lo que tenía y estaba ansioso por criar a mi hija. También quería construir un museo, lo cual siempre había querido hacer, así que estaba pensando: 'Si no hago esto ahora, nunca lo haré.' Me he pasado la vida creando Star Wars, 40 años, y renunciar a ella fue muy, muy doloroso. Pero fue lo correcto. Pensé que iba a tener un poco más que decir sobre los próximos tres porque ya los había comenzado, pero decidieron que querían hacer otra cosa. Las cosas no siempre funcionan como quieres. La vida es así.

Sobra mencionar que las cosas andan bastante bien para Lucasfilm por el momento. The Mandalorian - 91% está siendo un éxito entre los fanáticos de Star Wars, los últimos capítulos han sido un éxito y la gente está ansiosa por saber más sobre la aventura. Los creativos detrás de las producción están tomando las decisiones más acertadas de los años recientes. Con este camino trazado, es probable que Lucasfilm continúe explotando al por mayor todo tipo de historias sobre la galaxia lejana en la pantalla chica, está claro que saben lo que hacen. El futuro de Star Wars en la plataforma de Disney Plus se mira brillante y repleto de aventuras para personajes de gran potencial.

