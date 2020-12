Star Wars: Rosario Dawson habría firmado para hacer una trilogía como Ahsoka Tano

Parece que habrá mucho más de Ahsoka Tano live-action en el futuro de Star Wars, y esa es una razón para que los fanáticos estén felices. Luego de deleitar con su historia al fandom a través de varias temporadas en Star Wars: The Clone Wars y Star Wars Rebels, la heroína dio el salto al live-action en la piel de Rosario Dawson y la recepción que tuvo fue extremadamente positiva.

La actriz original que dio vida al personaje fue Ashley Eckstein, pero el parecido físico entre Ahsoka y Rosario es mucho más grande, por lo que la decisión de Lucasfilm de tener a la actriz de origen latino en el elenco fue muy acertada. Ahora los fans esperan que la breve participación de Dawson en el episodio “La Jedi” no sea la última vez que aparezca en la pantalla.

Hay rumores sobre una serie spin-off enfocada en Ahsoka Tano, pero ahora un nuevo rumor surgió del famoso influencer Daniel Ritchman (vía Inside the Magic), conocido por proveer información que, en muchos casos, ha resultado ser acertada. De acuerdo con Richtman, la aprendiz de Anakin Skywalker tendrá una trilogía de películas para la que ya habría firmado un contrato.

No obstante, el tener una trilogía de largometrajes no impedirá a Dawson seguir apareciendo en The Mandalorian y otras producciones de Disney Plus, que como ya sabemos son varias las que se encuentran en desarrollo. Por otro lado, sabemos que hay unas cuantas películas en planes, una estará a cargo de Kevin Feige, Jefe Creativo de Marvel Entertainment y mente maestra detrás del Universo Cinematográfico de Marvel; otra será desarrollada por Taika Waititi, y otro proyecto a cargo de J.D. Dillard.

¿Estará Ahsoka Tano en alguna de esas cintas o será una trilogía aparte? Hay muchas dudas por delante, pero la posibilidad de seguir viendo a tan querido personaje es suficiente para emocionar a los fanáticos, y hay una galaxia entera por explorar, una que podría ser la nueva mina de oro de Disney.

Por ahora solo hemos visto a Dawson como Ahsoka Tano en un capítulo de The Mandalorian, pero con suerte la volveremos a ver en uno de los próximos dos capítulos que llegarán el 11 y el 18 de diciembre. La actriz por otro lado tuvo una denuncia por transfobia el año pasado, pero la mayoría de los cargos ya fueron retirados y sólo quedan dos por resolver. En entrevista con Vanity Fair la actriz comentó al respecto:

Bueno, en primer lugar, solo quiero decir que entiendo por qué la gente estaba y está preocupada. Yo también lo estaría si escuchara algunas de esas acusaciones. Pero quiero decir, como estamos viendo ahora en estos últimos meses, y recientemente, en realidad, la verdad está saliendo a la luz. Todas las denuncias de discriminación han sido desestimadas por la persona que las hizo y, como has dicho, el hecho de que esto provenga de alguien que conozco desde que era adolescente, la mejor parte de mi vida y a quien mi mi familia estaba tratando de ayudar como lo hemos hecho muchas veces en el pasado, realmente me entristece. Pero sigo sintiendo una gran empatía por él.

