The Mandalorian: Nuevo episodio dirigido por Robert Rodriguez enloquece a los fans

Ya está de más repetirlo, pero es imposible dado que cada vez queda más comprobado: The Mandalorian - 91% es lo que los fans de Star Wars habían estado esperando de Disney desde un principio, una historia que honrara las trilogías anteriores y que al mismo tiempo ofreciera el tipo de diversión tipo western-ciencia ficción que puso George Lucas en su saga original. El último capítulo de la serie producida por Jon Favreau es una prueba irrefutable de esto.

El episodio “La Tragedia” ha dado a los fans muchas razones para volver a emocionarse, pero no se alarmen, aquí no haremos spoilers, si tuvieron la oportunidad de verlo sabrán a lo que nos referimos, el regreso de un personaje de la primera temporada y de otro personaje clásico al que todos estaban esperando ver en acción.

Además, el capítulo fue dirigido por Robert Rodriguez, conocido cineasta de ascendencia mexicana que ha sido responsable de películas como El Mariachi - 93%, Grindhouse - 83%, La Ciudad Del Pecado - 78% y Machete - 72%. A pesar de que Rodriguez no es precisamente conocido por ser un buen guionista, es muy capaz cuando trabaja con material de otros, como pudimos ver en el caso de Battle Angel: La Última Guerrera - 55%, escrita y producida por James Cameron.

Algunos consideran que Rodriguez debió sentirse como en casa al dirigir “La Tragedia”, pues se trata de un western del estilo que él disfruta. Los fanáticos todavía tienen dos episodios por disfrutar antes de que termine esta segunda temporada, el próximo es dirigido por Rick Famuyiwa y que le sigue por Jon Favreau.

“La Tragedia”, aunque no ha provocado tanta emoción como la llegada de Ahsoka Tano en “La Jedi”, ha dejado a los fans ansiosos por lo que vendrá y muy felices porque al fin uno de los personajes más queridos de la trilogía original está siendo tratado como muchos esperaban desde hace décadas.

Hey @Rodriguez welcome to the family! En realidad eres más que bienvenido mi chingón! #TheMandalorian pic.twitter.com/QlMtYGLjWq

NO NO NO NO NO NO NO NO...

Chapter 14 The Tragedy.#TheMandalorian #TheChild #Grogu pic.twitter.com/vmULJGViY6