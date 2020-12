Star Wars: Lucasfilm podría introducir un Jedi transgénero pronto

Disney ha tenido algunos años complicados en compañía de Star Wars. La empresa dio sentido a una nueva trilogía pero las cosas no salieron como ellos esperaban, las malas decisiones creativas resultaron cara y le valieron el odio generalizado del fandom. A pesar de todo, Lucasfilm sigue muy comprometido con la diversidad y las representación de las minorías, ya sea en la pantalla chica o grande. Nueva información compartida por el popular influencer de Twitter, Daniel Richtman, señala que la empresa podría estar interesada en presentar un guerrero Jedi transgénero en el lore. Sigue leyendo para conocer todos los detalles.

La reciente trilogía de Star Wars nos demostró un poco de la inclusión que Disney tuvo en mente desde el inicio. Sus protagonistas fueron Rey (mujer), Finn (afroamericano) y Poe Dameron (latino), sin olvidarnos por supuesto de Rose Tico (de ascendencia vietnamita) y otros. Aunque Lucasfilm se ha hecho espacio para las minoría, no ha concedido mucho sitio a la comunidad LGBT (a excepción de esa escena mínima en Star Wars: el ascenso de Skywalker - 61%), sin embargo, las cosas podrían estar a punto de cambiar para siempre. En su perfil de Patreon, Richtman anuncia lo siguiente:

Escuché que Lucasfilm quiere un Jedi transgénero.

Esto sería un paso monumental para la comunidad trans, que en los últimos años ha redoblado esfuerzos en el tema de la representación tanto en la pantalla chica como en la grande. Lucasfilm podría ya estar buscando a su actor o actriz trangénero que sea capaz de encarnar a un nuevo y poderoso Jedi en el universo de Star Wars, ¿escucharemos alguna noticia oficial en el futuro inmediato o lejano? Sin lugar a dudas, las últimas semanas han sido realmente buenas para el estudio; las ideas están fluyendo y los ejecutivos no dejarán pasar la racha positiva para hacer más promesas y grandes planes a los fanáticos.

Esta iniciativa de tener un Jedi transgénero podría ser resultado de las reclamaciones en contra de Gina Carano en semanas recientes. La actriz de The Mandalorian - 91% se negó a conceder su apoyo a la comunidad trans utilizando los pronombres correspondientes en Twitter. También podría deberse a los cargos retirados de transfobia en contra de Rosario Dawson, la nueva estrella de la serie. Claro que nada de lo anterior puede ser comprobado.

The Mandalorian - 91% es una de las series más exitosas del momento gracias al trabajo hecho por Disney y Lucasfilm. Con una sola temporada de ocho capítulo logró atrapar la atención de todo el mundo, incluso de aquellos países que no contaban con el servicio de streaming del ratón el año pasado y accedieron al contenido a través de métodos poco honestos. La segunda temporada todavía no termina pero está siendo un completo éxito entre los consumidores de Disney Plus, sobre todo después de ver a Ahsoka Tano en acción, está claro que los fans quieren ver mucho más de ella en el futuro junto con Dawson.

La siguiente película de Star Wars llegará a los cines a finales de 2022 y estará a cargo de Taika Waititi. ¿Será suficiente como para redimir la lamentable trilogía lanzada en años recientes? Esperamos que así sea, la empresa necesita prestar un poco de atención a los fans, solo así podrán saborear el éxito de The Mandalorian.

