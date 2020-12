Star Wars: Los Últimos Jedi se vuelve tendencia porque fans aseguran que es la mejor de la trilogía de Disney

Las películas de Star Wars hechas por Disney son muy populares en todo el mundo pero eso no significa que sean bien recibidas. La trilogía sigue causando muchas opiniones mixtas, sobre todo el episodio más reciente. Ante el fracaso entre fans de Star Wars: el ascenso de Skywalker - 61%, los usuarios de Twitter rescatan Star Wars: Los Últimos Jedi - 91% y asegurar que es la mejor entrega del compendio realizado por la empresa del ratón. Si miramos en retrospectiva, ahora podemos decir que el octavo episodio quiso hacer las cosas muy diferentes, rompiendo los esquemas convencionales de esta aventura y dejando un huella indeleble en la franquicia.

Los Últimos Jedi se estrenó en cines a finales de 2017 con grandes expectativas, sin embargo, las ilusiones se vieron interrumpidas por la llegada de un guión que se atrevió a cosas distintas, mismas que salieron de la zona de confort del fándom. Tuvimos a un Luke Skywalker atrapado en el pasado y una aventura por Canto Bight completamente irrelevante para la trama principal. Tras el lanzamiento de la película, los fans no tardaron en arremeter contra del equipo creativo por no entregar una cinta acorde a sus exigencias. Desde un principio, Mark Hamill fue una de las figuras que demostró de manera pública su inconformidad con el episodio VIII y varios se le unieron.

A pesar de su buena dirección, el gran inconveniente para Johnson en Los Últimos Jedi fue crear un guión con grandes desafíos, haciendo cosas que nunca se habían observado en la historia de la galaxia lejana. Los fans no pudieron aceptar el gran giro concedido a Luke Skywalker, quien pasó a ser un anciano algo indiferente y atormentado por el pasado; por otro lado, Rian se deshizo del villano de una forma algo inesperada, pues el antagonista había logrado mantener a los fans en la intriga por sus misteriosos orígenes; de la noche a la mañana fue arrebatado y se sintió algo anticlimático para la propuesta observada en episodio VII.

Ahora bien, Los Últimos Jedi tiene puntos fuertes como las escenas de batalla, los duelos de sable o la historia de orígenes alternativa para Rey (una muy diferente a lo que cualquier obviedad pudiera decirnos). La heroína y el líder de la Primer Orden son manejados de una forma sutil pero bien ejecutada, dando paso a un interesante desarrollo a las fuerzas del bien y el mal. A estas alturas, el episodio VIII ya es considerado por muchos fans como el mejor de toda la trilogía Disney, y es que después de mirar la conclusión lamentable de El Ascenso de Skywalker no se puede opinar lo contrario. Han sido años confusos para Star Wars en la pantalla grande.

Mientras tantos, The Mandalorian sigue siendo el rey del momento en Lucasfilm. El más reciente episodio comprobó que por ahora la serie se encuentra en buena manos, pues ha devuelto un poco de esa chispa épica que caracterizó a la historia en años anteriores. Ya veremos hacia dónde se mueve la aventura cuando la siguiente película de Star Wars aparezca en cartelera a finales de 2022.

