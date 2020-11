Anthony Daniels declara que grabar el Star Wars Holiday Special fue como "estar en un funeral extraño"

Star Wars es una historia emocionante, repleta de momentos épicos que se han quedado grabados en los corazones de sus fans. Pero hasta los grandes cometen errores severos y uno de esos fue el Star Wars Holiday Special, un especial televisivo de dos horas transmitido en 1978 que intentó ser algo bueno para las fiestas decembrinas, sin embargo, terminó convirtiéndose en uno de los tropiezos más grandes en la historia de la franquicia. Anthony Daniels, actor que interpreta a C-3PO, recuerda las grabaciones de aquella producción como la asistencia a un funeral extraño. No solo en años reciente se han observado agravios en contra de la marca.

Además de Anthony, en Star Wars Holiday Special se observa la participación de Carrie Fisher, Mark Hamill y Harrison Ford. La historia tiene lugar poco después de los acontecimientos observados en Star Wars: Episodio IV - Una Nueva Esperanza - 93% y en el argumento se visita el planeta natal de Chewie para celebrar el Día de la Vida. Este especial se encuentra repleto de momentos hilarantes como el cabello y maquillaje de Luke Skywalker, los cantos de la princesa Leia y otros personajes, así como ciertos momentos realmente bochornosos que dan bastante pena ajena. Para Entertainment Weekly, Daniels recuerda aquel rodaje lamentable, muy diferente a participar en el reciente y renovado Star Wars Holiday Special desarrollado por Disney.

Esta cosa estaba destinada a ser un feliz Día de la Vida. Entonces estamos en este set gigante cubierto de negro, fue simplemente horrible. Fue como estar en un funeral extraño, tienes que verlo en YouTube para ver todo el horror. Mira los últimos 10 minutos y verás por qué [el nuevo programa] contrasta bastante bien y es bastante divertido. Pobre Mark, pobre Carrie, pobre Harrison, ¡puedes verlo en sus caras! Están apretando los dientes y se nota; son como colgarse el uno del otro. Creo que la gente aprende la lección, y creo que podemos estar en camino de hacer que un feriado regular del Día de la Vida sea especial, ¿por qué no? "

Anthony confesó que no tiene la intención de dejar el papel de C-3PO en manos de otro actor, al menos no mientras él permanezca con vida.

Hasta que decida retirarme, no me sentiría cómodo con [alguien más interpretando al personaje] porque no sería Threepio como lo conozco desde hace cuarenta y tantos años. No quiero que eso suceda mientras todavía esté consciente y sea capaz de hacerlo porque, y no soy yo el que me engrandece, él es como es y es como es, es gracias a mí. Y si estoy por aquí, debería permanecer así. Eventualmente, dejaré este planeta, y quiero que él continúe y alguien se haga cargo, ya que esa es la naturaleza del mundo del espectáculo. No me gustaría que desapareciera de la galaxia, aunque yo lo haya hecho.

La trilogía más reciente de Star Wars hecha es un tropiezo monumental para la franquicia, cada día queda más claro para los fans, pues fueron mayores los errores que los aciertos. Poco a poco, Lucasfilm comienza a dar los primeros pasos hacia la redención y las cosas podrían salir mejor en el futuro. Las aguas se van asentando y el camino hasta llegar a la recuperación comienza a verse en el horizonte, el estudio ya comienza a dar pruebas sobre ello y está resultando espectacular para el fandom.

En estos momentos, la esperanza de Star Wars se encuentra resguardada en The Mandalorian - 90%, una serie pequeña pero de grandes alcances que ha dejado paralizados a los usuarios de Disney Plus y al resto del mundo; la segunda temporada está en emisión y tiene a los fans completamente encantados. En camino también se encuentran las series de Obi-Wan Kenobi y Cassian Andor, un par de productos que aterrizarán en la plataforma de streaming en algún tiempo no tan cercano. En cuanto a las películas, la siguiente llegaría a los cines en 2022, tiempo suficiente para que Lucasfilm trace una aventura digna de su legado.

