Vera Farmiga y el mexicano Tony Dalton se unen a Hawkeye

Cuando se reveló que las series de Marvel eran una prioridad para Disney, no era broma. Con todo y la pandemia, el estudio ha metido presión a la producción de los shows que darán contenido a su plataforma de streaming. Uno de ellos es Hawkeye, con Jeremy Renner de regreso como el superhéroe. Ahora se revelan varios personajes que aparecerán en la serie y los actores que los interpretarán, entre ellos, Vera Farmiga y el chicano Tony Dalton.

De acuerdo con información de Variety, Hawkeye contará con Vera Farmiga como la madre de Kate Bishop (Hailee Steinfeld) mientras que Tony Dalton, actor texano de ascendencia mexicana, dará vida a Jack Duquesne, a quien seguro pueden recordar, si son seguidores de las historietas, como Swordsman, un mentor del Vengador que, ahora, se tomará bajo su cargo a una joven a la que le enseñará todas sus habilidades en este nuevo programa.

El elenco también sumará a Fra Fee como Clown, un mercenario de los cómics y con la debutante intérprete Alaqua Cox, quien se ha confirmado como Echo, una superheroína sorda de la firma capaz de copiar los poderes de sus enemigos. Además, se ha confirmado que también aparecerá en el show la actriz Florence Pugh, estrella de Black Widow y quien probablemente tomará el manto de Natasha, el personaje que ha interpretado Scarlett Johansson en la saga.

Apenas el día de ayer se habían filtrado fotos del set de la película, en los que veíamos a Steinfeld usar el traje clásico de Bishop. Hawkeye es una de varias series que Disney+ está desarrollando y con las que planea expandir su universo cinematográfico, así como ahondar en las historias de cada uno de sus numerosos personajes. Se desconocía que la producción ya había comenzado hasta que las fotos encontraron su camino hacia las redes.

El personaje de Dalton es quizá uno de los más importantes. Pues en las historietas, Swordsman entrenó al propio Clint, hasta que él superhéroe descubre que su mentor también cometía crímenes. Aunque el papel ha sido utilizado como ambos un villano y un superhéroe, será interesante ver si, en el show, no acaba siendo realmente el antagonista y juntos, Hawkeye y Bishop, deben derrotarlo.

El casting de Dalton es relevante también porque es otro personaje que podría ser latino, grupo étnico que ha sido poco representado en el ya enorme universo de las películas. La noticia llega luego de semanas de que se anunció que también el guatemalteco Oscar Isaac podría ser el protagonista de Moon Knight y que el actor mexicano Tenoch Huerta sería uno de los principales villanos de Black Panther 2.

Hawkeye, que todavía no tiene fecha de estreno, Loki y Ms. Marvel son algunos de los programas de Disney Plus que ya han comenzado su producción. A estos, se suman los que todavía están en desarrollo como She-Hulk, Nick Fury, y Moon Knight. Y por si eso fuera poco, también hay que tomar en cuenta los que ya casi están listos como Falcon and the Winter Soldier, que iba a ser el primero en debutar pero vio su rodaje interrumpido por la pandemia, y WandaVision, la cual llegará a la plataforma el próximo 15 de enero se iniciará esta nueva etapa televisiva para la franquicia.

