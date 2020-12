Hailee Steinfeld es confirmada como Kate Bishop gracias a fotografías del set de Hawkeye

El 2020 está a punto de terminar y los fans del Universo Cinematográfico de Marvel se encontraron con la desventura de no tener películas para disfrutar en los últimos meses, la pandemia de coronavirus lo hizo imposible. Por fortuna, las recientes horas han resultado emocionantes para quienes siguen muy de cerca a la industria de los superhéroes. A través de redes sociales se han liberado un buen puñado de fotografías protagonizadas por Jeremy Renner y Hailee Steinfeld, quienes ya se encuentra grabando la primera temporada de Hawkeye, muy esperada serie de Disney Plus que podría llegar durante el segundo semestre del año próximo.

En septiembre del año pasado explotaron los rumores sobre Hailee como la actriz elegida para interpretar a Kate Bishop, superheroína de los cómics experta en el combate y el arco que forma parte de los Young Avengers. Steinfeld comenzó su carrera de actuación en la adolescencia y poco a poco se ha ganado un lugar muy especial en la industria; su talento es definitivo y eso le ha abierto las puertas para convertirse en una gran estrella juvenil. Durante un tiempo no se tuvo certeza sobre su ingreso al MCU, la información no estaba clara, sin embargo, ahora tenemos la seguridad de que ya está con Hawkeye para dar sentido a una de las ambiciosas producciones Marvel para la pantalla chica.

Los detalles sobre el argumento de Hawkeye no están claro, pero cabe mencionar la información compartida reciente por Geekosity, medio que asegura a Kate Bishop como la verdadera protagonista del proyecto; aparentemente Clint Barton solo será fundamental en la primera temporada y que esta funcionará para pasar la estafeta a Kate, quien pasará a formar parte importante de los Vengadores como la nueva arquera talentosa. Vale la pena preguntarse cuál será el impacto de Bishop en la historia general de la franquicia.

Las nuevas imágenes filtradas nos muestran a Clint (Jeremy Renner) herido, mientras baja unas escaleras junto a Kate (Steinfeld) y su perro mientras ella carga en las manos con un gran arco. Parece que siguen a alguien o llevan algún tipo de prisa; ella viste de morado, como el personaje de los cómics, y él una indumentaria bastante genérica. Está claro que la nueva serie se convertirá en una gran oportunidad para elevar a Kate hasta nuevos niveles, preparándola para ligas más grandes dentro del MCU. Kevin Feige tiene muy claros sus planes para todas sus estrella y Hailee ocupa un lugar muy especial en todo el mapa.

Las otras series que Marvel Studios está preparando para Disney Plus son WandaVision (con un estreno programado para el 16 de enero), Loki y The Falcon and the Winter Soldier (los lanzamientos no han sido anunciados pero esperamos que se hagan pronto). Los ejecutivos de la empresa han planeado un gran compendio de historias para la pantalla chica y grande, la fase 4 está a punto de comenzar y tal parece que hasta nosotros llegarán aventuras superiores a las que hemos observado con anterioridad... el multiverso será la clave de todo esto.

A continuación te presentamos las imágenes filtradas que muestran a Hailee Steinfeld y Jeremy Renner en el set de rodaje de Hawkeye para Disney Plus.

