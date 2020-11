Scott Derrickson dice estar feliz de ya no formar parte del MCU

Sin duda una de las películas que más esperan los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel es la de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Aunque poco se ha hablado sobre qué pasará en esta secuela los fanáticos más aguerridos esperan que en ella por fin nos adentren al basto multiverso que Marvel Studios viene prometiendo desde hace varias películas, en especial en la de Spider-Man: Lejos de Casa - 82%. Y, a pesar de que esta cinta es una de las más grandes de la franquicia, el director Scott Derrickson se dijo feliz de ya no formar parte de ella.

No es noticia para nadie que Disney puede ser un poco inflexible con sus creativos y tener ciertos lineamientos con los que los directores no siempre están de acuerdo. Pasó en otra división de la compañía con la nueva serie de Lizzie McGuire protagonizada por Hilary Duff, y el MCU no fue la excepción con la salida de Derrickson de la secuela protagonizada por Benedict Cumberbatch, la cual se dio por las mismas razones, y dio paso a que Sam Raimi se sentara en la silla del director.

En su momento podría parecer una decisión un tanto precipitada tomando en cuenta el excelente trabajo que hizo Scott en Doctor Strange: Hechicero Supremo - 89%, el cual rindió frutos tanto en taquilla como con la crítica y los fanáticos, logrando que la cinta se destacara de entre sus predecesoras y el héroe se posicionara entre los más queridos. Sin embargo, ahora que el director mira hacia atrás ha declarado sentirse feliz y tranquilo de haberse salido de aquel proyecto porque uno de la mano de Blumhouse ha llegado para recompensar lo perdido.

Lo anterior se supo gracias a que compartió una publicación en sus redes sociales anunciando su nueva película y asegurando que forma parte de la producción de Doctor Strange 2, pero de lejitos, y entre líneas se podría interpretar este tuit con la famosa frase ‘Las cosas pasan por algo:

Ya no soy una fuente de MCU. Solo soy un productor ejecutivo distante de la (gran) secuela de Doctor Strange de Sam Raimi, una elección que hice y con la que estoy muy feliz. Ahora estoy haciendo The Black Phone de Joe Hilss junto a Blumhouse y Universal Pictures, la cual estará adaptada por mi y C. Robert Cargill.

I’m not an MCU source anymore. I’m just a distant Executive Producer on (the great) Sam Raimi’s Doctor Strange sequel— a choice I made and am hella happy with.



I’m now making @joe_hill’s The Black Phone for @UniversalPics and @blumhouse, adapted by me & @Massawyrm. 🤘🏻👁🤘🏻 — N O S ⋊ Ɔ I ᴚ ᴚ Ǝ ᗡ ⊥ ⊥ O Ɔ S (@scottderrickson) November 26, 2020

En cuanto a esta nueva película de la que está a cargo, desde hace unos días se reveló la noticia de la participación del director junto con su compañero habitual, así como la posible clasificación ya que se espera que sea una cinta sólo para mayores de edad. Derrickson, Cargill y Jason Blum, para Blumhouse, están produciendo la película. La sinopsis oficial dice:

John Finney está encerrado en un sótano manchado con la sangre de media docena de niños asesinados. En el sótano con él hay un teléfono antiguo, desconectado hace mucho tiempo, pero que suena por la noche con llamadas de los muertos...

Por otra parte, en cuanto a la película del MCU, Benedict Cumberbatch no solo desempeñará un papel en su propia secuela, sino también en Spider-Man 3 del próximo año, ya que se une a Peter Parker en una historia que se rumorea proporcionará una inmersión más amplia en el multiverso.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness llegará a los cines el 25 de marzo de 2022, y se dice también que sus bases quedarán sentadas con la ayuda de WandaVision, serie de Disney Plus protagonizada por Paul Bettany y Elizabeth Olsen, esta última también tendrá un papel en la cinta del también director de El Hombre Araña - 89%.

