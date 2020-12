Usuarios de Netflix han pasado más de 200 mil años viendo películas de Adam Sandler

Adam Sandler se ha labrado una carrera envidiable en la industria de Hollywood. Tal vez la mayor parte de sus películas se encuentran muy lejos de ser premiadas pero varias de ellas han escalado hasta sitios que podrían considerarse como de culto. El trabajo de Adam se enfoca mayormente en la comedia que roza lo absurdo, con cintas que han provocado arcadas entre los consumidores más exigentes del séptimo arte. No obstante, el actor mantiene una sólida base de fans que se arrojan a sus películas cuando alguna aparece en el catálogo de Netflix. Nueva información de Variety revela que la hora invertidas por los usuarios en películas de Sandler tienen un equivalente a ciento de miles de años.

Adam estrenó a principios de octubre El Halloween de Hubie - 70% en Netflix, película temática del Día de Brujas en la que interpreta al bondadoso pero excéntrico voluntario de la comunidad Hubie Dubois, quien se encuentra en el centro de un caso de asesinato real en la noche de Halloween; a pesar de su devoción por su ciudad natal de Salem, Massachusetts (y su legendaria celebración del 31 de octubre), Hubie es una figura de burla para niños y adultos por igual. La película logró escalar hasta los primeros lugares del Top 10 mundial y aunque no es una joya de su filmografía, sí se convirtió en una de las más vistas en la plataforma.

La fiebre Adam Sandler en Netflix parece que no tiene límites. El Halloween de Hubie no solo fue una de las películas más vistas en Netflix este 2020, sus reproducciones contribuyen al total de 2 mil millones de horas que los usuarios de la plataforma en mirar cintas del actor, aproximadamente 228 mil años si lo trasladamos a esa escala, de acuerdo con CinemaBlend. Sin lugar a dudas, Adam es un rey en la plataforma del gigante rojo del streaming; no es extraño que Misterio A Bordo - 53%, estrenada a mediados de 2019, también se transformara en un hit del catálogo. Los ejecutivos de la empresa saben muy bien que tienen a un pez gordo entre sus contratos.

Pero aunque Adam tenga muchas películas que no representen desafío alguno para el espectador, 2019 marcó una gran diferencia para su carrera con Diamantes en Bruto - 100%. Este thriller criminal fue estrenado el 30 de agosto del año pasado en el Festival de Cine de Telluride y, además de Sandler, cuenta con las participaciones de Kevin Garnett, Idina Menzel y Lakeith Stanfield. La sinopsis pone sobre la mesa a Howard Ratner, el dueño de una joyería y apostador compulsivo, quien tendrá que arreglárselas para pagar sus deudas antes de que sea demasiado tarde. Cabe señalar que la actuación de Sandler fue muy bien recibida por la crítica, sin embargo, la Academia no la consideró digna de nominación, situación que enfureció al intérprete.

La relación entre Adam Sandler y Netflix es una que se ha ido solidificando son el tiempo y no parece que vaya a terminar pronto. Las películas del actor son excelentes para la empresa, misma que está en busca del mayor número de reproducciones en su servicio de streaming; haciendo mancuerna dominan el mercado con cada nuevo proyecto, convirtiéndolo en tendencia y en más ganancias para ellos.

Por el momento no hay noticias sobre el siguiente proyecto de Adam Sandler junto a Netflix pero en cualquier momento podría ser anunciado, y seguramente se convertirá en un gran hit de la plataforma. El 2021 parece traer grandes sorpresas consigo.

