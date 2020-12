Birds of Prey: Rosie Perez está molesta de que se burlaran de ella en un chiste de la película

Ha pasado tiempo desde que se estrenó en cines Aves de presa y la fantabulosa emancipación de una Harley Quinn - 75%, la película de mujeres heroicas hecha para mujeres. Aunque este golpe de feminismo no fue bien recibido por todos los seguidores del DCEU, la cinta representa un valiente esfuerzo por parte de Warner Bros. y todo el equipo creativo implicado en la producción. Rosie Perez, actriz de 56 años que interpreta a Renée Montoya en la aventura, se ha entrevistado recientemente con UPROXX para hablar sobre las posibilidades de una secuela; ella está muy disponible para el papel, sin embargo, confiesa la existencia de un detalle que le hizo enojar profundamente: haber sido llamada "abuela" en una de las escenas.

Birds of Prey se enfoca en la historia de Harley Quinn después de Escuadrón Suicida - 25%. De un día a otro termina su relación con el Joker y debe hacer frente a su nueva vida. El rompimiento no solo representa una etapa muy distinta, también señala el final de su inmunidad en Ciudad Gótica; durante años, ser la novia del Guasón significaba hacer lo que quisiera sin temor a que otros criminales amenazaran su vida, pero ahora todo es diferente y Black Mask está detrás de su pellejo. Forma equipo con algunas justicieras para sobrevivir y de paso rescatar a una adolescente que se ha metido en serios problemas con los mafioso de la ciudad.

Aves de Presa fue dirigida por Cathy Yan, escrita por Christina Hodson , y protagonizada por Margot Robbie (Harley Quinn), Ella Jay Basco (Cassandra Cain), Mary Elizabeth Winstead (Huntress), Jurnee Smollett-Bell (Black Canary), Rosie Perez (Renee Montoya) y Ewan McGregor (Black Mask). Con un presupuesto de US$ 84 millones, Birds of Prey solamente recaudó US$ 201 millones a nivel global, una cantidad que se ubica muy por debajo de lo que suelen ganar las películas basadas en personajes de historietas actualmente. Por otro lado, ahora sabemos que no todo fue bueno para Perez en la cinta; para UPROXX admite que no le gustó ser llamada "abuela":

Quiero decir, si ocurre [la secuela], claro. Cuando dijiste eso, lo primero que me vino a la mente fue: 'Dios mío, tengo que perder peso y ponerme en forma de nuevo'. Con un poco de suerte, no habrá ningún tipo de broma sobre la edad en ella también. Haberme llamado 'abuela'. Eso era lo único que me hizo pensar: '¿De verdad chicos? ¿En serio?' Yo estaba como: '¿Tendrías el descaro de decirle eso a Helen Mirren, en sus 50 millones de películas de acción?'... Es lo que es, pero tienes que arriesgarte, ser lo suficientemente valiente para hacerlo y prepárate para las consecuencias, lo he sido y lo estaré.

Los personajes de Aves de Presa cuentan con un potencial notable para el futuro, no obstante, los rumores sobre una secuela no son tan poderosos y nos hacen dudar sobre su llegada, incluso se ha dicho que Warner Bros. ha descartado por completo una segunda parte. Aunque el DCEU ha tenido años bastante, poco a poco han aprendido a salir del pozo, presentando emocionantes historias en compañía de los personajes que los amantes de cómics adoran. Todavía quedan muchas aventuras por explorar.

La siguiente película del DCEU es Wonder Woman 1984. Después de una larga espera y retrasos causados por la pandemia de coronavirus, llegará a los cines mexicanos el próximo 16 de diciembre; para Navidad estará disponible en el servicio de HBO Max en Estados Unidos.

