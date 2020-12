Elliot Page recibe apoyo y elogios de las estrellas de Hollywood

Este día el mundo entero se sorprendió al enterarse de que el actor Elliot Page salió del clóset como trans, después de muchos años de mantener en secreto su identidad de género ante el mundo. Ya en 2014 había declarado que formaba parte de la comunidad LGBTQ y desde entonces se dedicó a luchar por los derechos de ésta, pero su anuncio de hoy fue de gran impacto para todos.

Page comenzó a ser conocido por su participación en X-Men: La Batalla Final - 58% en el papel de Kitty Pryde, pero saltó a la fama mundial por su nominación al Óscar debido a Juno: Crecer, correr y tropezar - 94%. Desde entonces actuó en numerosas producciones con directores de la talla de Woody Allen, James Gunn y Christopher Nolan. Más recientemente fue uno de los protagonistas de The Umbrella Academy - 93%, la serie de Netflix que adaptó libremente los cómics de Gerard Way.

Tras publicar una extensa declaración dando a conocer la alegría que sentía por hablar con honestidad ante el mundo, recibió el apoyo de varios famosos que ven en sus palabras la oportunidad perfecta para que todos los demás que viven reprimidos abran sus corazones y no tengan miedo de mostrarse tal como son.

Entre los más conocidos que expresaron su apoyo por el actor estuvieron Patricia Arquette, Vincent D'Onofrio, Alyssa Milano, Olivia Munn y Kat Dennings. Mia Farrow también se sumó a quienes aplaudieron la sinceridad de Page, y debemos recordar que el actor fue uno de los primeros en decir que se arrepentía de haber trabajado con Woody Allen, ex-esposo de Farrow acusado de abuso sexual contra su hijastra Dylan Farrow.

¡Te envío amor y apoyo!

¡¡Te deseo todas las bendiciones y la felicidad al comenzar tu nueva aventura, querido Elliot!! ¡Qué asombroso!

Felicitaciones Elliot. Eres un ser humano asombroso.

Gracias por esto, Elliot.

Te amo Elliot.

Tegan and Sara, banda canadiense formada por las gemelas Tegan Rain Quin y Sara Keirsten Quin, también dedicó unas conmovedoras palabras para Elliot en su cuenta de Twitter:

Profundo amor y admiración por ti Elliot Page. Tu fuerza, valentía y activismo, sin mencionar todo el arte que contribuyes a esta tierra, es realmente especial. Gracias por ser tan abierto sobre tu viaje y por luchar tan duro para hacer del mundo un lugar mejor.

El cómico y presentador Ross Matthews prometió darle las gracias la próxima vez que viera a Page en persona:

Nunca conocí a Elliot Page, aunque estuve en eventos y saludé tímidamente. He sido un gran admirador desde Juno y, en la vida real, me pongo nervioso con la gente que adoro. Así que disfruté su trabajo (películas y documentales) desde lejos. La próxima vez no solo saludaré, también diré ‘Gracias’.

Finalmente, no se puede ignorar lo que dijo la esposa del actor, Emma Portner, quien publicó en su Instagram este mensaje:

Estoy muy orgullosa de Elliot Page. Las personas trans, queer y no binarias son un regalo para este mundo. También pido paciencia y privacidad, pero que me acompañes en el ferviente apoyo de la vida trans todos los días. La existencia de Elliot es un regalo en sí mismo. Brilla dulce E. Te quiero mucho.

