Óscar 2021 | No habrá ceremonia virtual, la premiación se llevará a cabo como siempre

La entrega de los Óscar 2021 es muy esperada y vaya que se ha convertido en tema de conversación durante los últimos meses debido a la pandemia de coronavirus. Durante un tiempo muchos se preguntaron cuál sería la decisión de la AMPAS respecto a la premiación, ¿virtual o presencial? El día de hoy, los miembros de la Academia revelan su conclusión y tal parece que las cosas no será diferente a otros años. Lo único realmente distinto serán los criterios para tomar en cuenta a los nominados.

La siguiente edición de los premios Óscar se llevará a cabo el 25 de abril de 2021, un par de meses más tarde gracias a los inconvenientes presentados por la crisis global de salud; esta medida estaría pensada para que cuando los cines (posiblemente) reanuden sus actividades con mayor normalidad en primavera, más películas tenga la oportunidad de competir y ser aceptadas por los votantes. Un representante de la Academia y ABC ha compartido algunas palabras para Variety sobre el comentado tema de la entrega y su futura modalidad. Las cosas no se desarrollarán igual que con la última ceremonia de los Emmy.

Las personas encargadas de los Óscar 2021 están esforzándose para que el evento se desarrolle tal y como lo ha hecho en años anteriores. Cabe preguntarse cómo funcionará el proceso al momento de acomodar a tantos directores, actores y productores en el Teatro Dolby o si ellos estarán dispuesto a aceptar la invitación; no hay señales de que la primavera traiga tiempos mejores en el tema de la pandemia y el distanciamiento social es un estilo de vida que mucha gente ha decidido tomar. De una u otra manera, el representante de AMPAS asegura que "la transmisión de los Oscar en persona ocurrirá." Ya veremos qué otras novedades nos traen los siguientes meses.

Otra de las grandes preguntas es el número de nominados que la Academia tomará en cuenta para las premiaciones. Sabemos que se ha abierto la ventana para más películas pero todavía no hay una certeza sobre a todos los aspirantes que tendremos en la competiciones, suponemos que serán muchos. Vale la pena mencionar que a principios de septiembre, AMPAS anunció los criterios que tomará en cuenta al momento de seleccionar nominados: Al menos uno de los actores principales o actores secundarios importantes pertenece a un grupo racial o étnico subrepresentado; al menos el 30% de todos los actores en papeles secundarios y menores pertenecen a minorías; la (s) trama (s) principal (es), el tema o la narrativa de la película se centra en un grupo (s) subrepresentados; los realizadores de la película también deben pertenecer a minorías; entre otros.

En el caso de México, Ya No Estoy Aquí fue la gran elegida para representar a México en los Óscar 2021. La película de Fernando Frías traza el viaje de Ulises Samperio, un mexicano de 17 años, que después de un malentendido con miembros de un cártel local, se ve obligado a emigrar a los Estados Unidos, dejando atrás lo que más le define: su pandilla, el baile y fiestas que tanto ama; aborda el tema de la identidad de una forma impresionante. Aunque no se han revelado los nominados, Ya No Estoy Aquí tiene grandes posibilidades de brillar.

La siguiente temporada de premios podría ser una de las más comentadas en la historia, además, las películas de streaming tal vez tienen justo enfrente la mejor oportunidad para destacar entre las Academias.

