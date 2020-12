Óscar 2021 | Cintas extranjeras que podrían ganar el premio a Mejor Película Internacional

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas lo ha tenido un poco complicado este año, en el sentido de que no hay una competencia tan fuerte respecto a tiempos anteriores, todo debido a la pandemia de coronavirus. De una u otra forma, la celebración se llevará acabo en 2021 y los premios llegarán a los ganadores de cada categoría. En medio de la vorágine, muchas cintas extranjeras se han vuelto a anotar para la lista de aspirantes a nominación, y ya hay un grupo de contendientes bastante grande que tiene bastante ventaja. Para esta edición se espera que la competición a Mejor Película Internacional sea más abierta que en otros años.

En años recientes hemos visto destacar a cintas como Roma - 99% o Una Mujer Fantástica - 94% en los premios Óscar, sin olvidarnos de Parásitos - 100%, que en la última edición se llevó el reconocimiento a Mejor Película, la primera de la historia en no ser de habla inglesa y que causó tanto admiración como polémica en su momento. Cabe mencionar que últimamente se ha observado una mayor apertura para las producciones de otros países que aspiran a los reconocimientos de AMPAS, ahora se permite que más títulos participen; esto es resultado de la integración de miembros más jóvenes en el Comité Internacional de Cine. La lista la recopiló The Playlist y nos es todavía el shortlist oficial, simplemente recoge las otras muchas cintas que han sido seleccionadas para ser enviadas a consideración.

Por supuesto que en México ya tenemos a nuestra favorita para lo Óscar 2021. Se trata de Ya no estoy aquí - 100%, película dirigida por Fernando Frias que narra la historia de Ulises, un joven mexicano de 17 años, residente en Monterrey, que no trabaja ni estudia pero pasa sus días como líder de un grupo que baila cumbia colombiana. Ulises ha desarrollado un apego eterno a su hogar y una identidad que refleja a través de su indumentaria y movimientos; orgulloso y hábil en su oficio, se desempeña como uno de los mejores danzantes en el territorio. De forma inesperada, se ve obligado a emigrar a los Estados Unidos debido a un problema con los miembros del cartel dominante, pero la adaptación en el lugar ajeno le resulta imposible, por lo que su corazón termina quebrándose ante la nostalgia.

Ya No Estoy Aquí es distribuida por Netflix, por lo que el gigante rojo del streaming podría tener una fuerte aspirante justo aquí, incluso fue aplaudida por Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón, directores mexicanos que bastante respeto han logrado en la industria de cine estadounidense. La película de Fernando Frías podría brillar de manera contundente en la siguiente edición de los premios Óscar, sin embargo, otros países también tienen sólidos candidatos a nominaciones y por lo tanto a premios. Cabe preguntarse cuántos elegirá AMPAS para competir por la añorada estatuilla, muchos son los nombres que se encuentran en la lista de presentación a Mejor Película Extranjera.

Hasta el momento 83 países han ofrecido títulos para competir en la categoría a Mejor Película Internacional. Con la escasez de festivales u otros eventos de cine, no todas han tenido la oportunidad de llegar a la pantalla grande en tiempo y forma, por lo que será interesante descubrir los lineamientos que tomará en cuenta AMPAS para seleccionar a las que quedarán en la etapa final. La lista de nominados completa se revelará el 9 de febrero. A continuación te presentamos algunas de las contendientes más fuertes para la categoría que reconocerá a la cinta más destacada del mercado extranjero. Esperemos que 2021 sea un tiempo mejor para la industria de la pantalla grande.

Another Round (Dinamarca)

Collective (Rumania)

Apples (Grecia)

Quo Vadis, Aida? (Bosnia y Herzegovina)

Deux (Two of Us) (Francia)

Charlatan (República Checa)

Beginning (Georgia)

La Llorona (Guatemala)

Notturno (Italia)

Night of the Kings (Costa de Marfil)

True Mothers (Japón)

Ya no estoy aquí - 100% (México)

Never Gonna Show Again (Polonia)

Dear Comrades (Rusia)

My Little Sister (Suiza)

