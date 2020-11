Glenn Close asegura que el Óscar de Gwyneth Paltrow por Shakespeare Apasionado "no tiene sentido"

Muy de vez en cuando los premios Óscar nos presentan situaciones con las que no todo el mundo está conforme. De repente escuchamos que cierto título ganó el premio a Mejor Película, o que algún actor obtuvo el reconocimiento cuando entre los nominados había alguien de trabajo superior. Glenn Close pertenece a ese grupo de personas que no comprende lo que ocurre en esas ocasiones, y para ella no tuvo sentido aquel Óscar a Mejor Actriz concedido a Gwyneth Paltrow por su participación en Shakespeare Apasionado - 92% de 1998. La protagonista de La Buena Esposa - 91% opina que otra persona lo hizo mucho mejor.

Shakespeare Apasionado nos presenta la historia de William, un poeta, dramaturgo y actor conocido pero con dificultades, que no solo ha vendido su próxima obra a Philip Henslowe y Richard Burbage, sino que ahora se enfrenta a un problema mucho más difícil: está desprovisto de ideas y aún no ha comenzado a escribir. Está en busca de su musa, la mujer que lo inspirará, pero todos los intentos le fallan hasta que conoce a Viola De Lesseps (Paltrow). Ella ama el teatro y nada le gustaría más que subir al escenario, pero tiene prohibido hacerlo porque solo los hombres pueden ser actores. También es una gran admiradora de las obras de Shakespeare. Se viste de hombre y se hace llamar Thomas Kent, hace una audición y es perfecta. Shakespeare pronto ve a través de su disfraz y comienzan una historia de amor.

Por su actuación en Shakespeare Apasionado, Gwyneth Paltrow se llevó a casa el Óscar a Mejor Actriz, derrotando a Cate Blanchett, Meryl Streep, Emily Watson y Fernanda Montenegro. Gracias al mismo papel también obtuvo el Globo de Oro y el Premio del Sindicato de Actores. Pero para Glenn Close las cosas no debieron resultar de esa manera, pues opina que Montenegro era la verdadera ganadora por su actuación en Estación Central, aclamada película brasileña. Aquí las palabras de la actriz sobre este tema en particular para ABC News:

Recuerdo el año en que Gwyneth Paltrow le ganó a esa increíble actriz que estaba en Estación Central y pensé: '¿Qué?'. Es como... ya sabes... no tiene sentido.

Shakespeare Apasionado, o Shakespeare in Love, es una película encantadora en muchos aspectos, sin embargo, muchos estuvieron de acuerdo que sus premios Óscar en la edición número 71 de la ceremonia tal vez fueron exagerados. Esta cinta triunfó en las categorías a Mejor Película, Mejor Actriz, Mejor Actriz de Reparto, Mejor Guión Original, Mejor Banda Sonora, Mejor Dirección Artística y Mejor Diseño de vestuario; sin mencionar lo otra abrumadora cantidad de reconocimientos que obtuvo en el resto de la temporada de premios. Quedó para la historia como uno de esos filmes que tal vez fueron sobrevalorados por la crítica y el público.

Ejemplos mucho más recientes de premiaciones que dejaron inconformes al público fueron Luz de Luna - 98%, La Forma Del Agua - 92% y Birdman o (La Inesperada Virtud de la Ignorancia) - 91%. Pero si de nominaciones inesperadas hablamos, podemos mencionar a Pantera Negra, competidora en siete categorías de los premios Óscar, incluyendo mejor película; esta situación se transformó en algo intolerable para los amantes del cine, pues en aquella situación se vieron reflejados el poder y la influencia de The Walt Disney Company; se llevó algunos reconocimientos pero no la credibilidad de ser merecedora del honor a la estatuilla más notable de la ceremonia.

¿Qué películas competirán en la temporada de premios 2021? No hay demasiadas competidoras este año debido a los estragos de la pandemia pero la celebración se llevará a cabo de igual manera, tal vez el streaming se lleve todo esta vez.

