Peter Dinklage protagonizará el reboot de El Vengador Tóxico

Peter Dinklage se ha hecho de un hombre importante en la industria del entretenimiento. Saltó a la fama y al reconocimiento gracias a su participación en Game of Thrones - 83% y el público volvió a reconocerlo por una escena que tiene en Avengers: Infinity War - 79%. A pesar de haber alcanzado lo que parece el pináculo de su carrera, el actor todavía tiene mucho por ofrecer y ya se está preparando para protagonizar el reboot de El Vengador Tóxico - 67%, a cargo del director Macon Blair, a la cual se le dio luz verde desde el año pasado y hasta ahora comienza a tomar más forma.

Con los años The Toxic Avenger se ha convertido en una película de culto para los amantes de las cintas cómicas que encajan perfecto en la misma categoría en la que entraría Deadpool - 84%. En 1984 se estrenó esta historia en la que un hombre común cae en un bote de desechos tóxicos lo que le otorga poderes sobrenaturales, especialmente el de cambiar de tamaño. Esta referencia se ha vuelto muy popular a lo largo de los años, e inclusive se menciona en películas como Super Escuela de Héroes.

En su momento The Toxic Avenger, a pesar de ser una película de bajo presupuesto, logró convencer lo suficiente al público como para que más películas se realizaran, llegando así las secuelas The Toxic Avenger Part II, The Toxic Avenger Part III: The Last Temptation of Toxie y Citizen Toxie: The Toxic Avenger IV. Además de que la historia logró tener hasta su propio musical, una serie de televisión y un cómic bajo la editorial de Marvel, por lo que tanto el director como el actor asignados para el reboot tienen un enorme legado que proteger.

Vía Deadline se confirmó la noticia de que el también actor de X-Men: Días del Futuro Pasado - 91% será quien lidere este reboot. No se menciona en la nota qué personaje tomará, pero se puede intuir que es el personaje principal quien se transforma en un monstruo mutante que debe pasar de ser un marginado rechazado a un héroe desvalido mientras corre para salvar a su hijo, sus amigos y su comunidad de las fuerzas de la corrupción y la codicia. Pero el papel del villano también podría ser una opción para el protagonista.

En cuanto a Blair, este representaría su segundo largometraje, hizo su debut como director con el aclamado lanzamiento de Netflix Ya no me Siento a Gusto en este Mundo - 89%, protagonizada por Melanie Lynskey y Elijah Wood. La película ganó el Gran Premio del Jurado en el Festival de Cine de Sundance 2017. Aunque su carrera en la silla de director sea corta, como actor tiene más experiencia al haber aparecido en Green Room - 91%, El Proyecto Florida - 96% y La Estafa de los Logan - 93% por mencionar algunas.

El estudio a cargo de producirlo será Legendary Pictures , la compañía detrás de Godzilla (1998) - 16%, El Mundo Perdido: Jurassic Park - 52%, La Cumbre Escarlata - 71%, Krampus, Trick 'r Treat, la próxima secuela de La Masacre de Texas - 88%, la nueva película de Tom Holland y Daisy Ridley entre muchas otras cintas. Lloyd Kaufman y Michael Herz de Troma son los elegidos para fungir como productores.

Dinklage fue visto por última vez en el thriller Me importa mucho, que se estrenó en el Festival de Cine de Toronto de este año con los derechos de distribución de Netflix.

The Toxic Avenger aún no tiene una fecha de estreno programada y suponemos que lo siguiente es que más actores se unan a este reboot.

