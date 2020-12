Esta es la conexión entre Thanos y Eternarls

Si hay algo de lo que Marvel Studios se puede jactar es de saber hacer publicidad a las películas de su franquicia. Bajo esta premisa crearon el AVENGERS STATION, una exhibición interactiva que da vistazos a algunos accesorios e información relacionada con el MCU para los fanáticos que desean tener una experiencia más cercana con sus personajes favoritos. La primera de estas estaciones comenzó su recorrido en la ciudad de Nueva York, pasando por Las Vegas, llegando después a París y ahora ha aterrizado en Toronto, Canadá; siendo en esta última ciudad en donde descubrieron que Thanos tiene una conexión con Eternals.

El que exista una conexión directa entre el villano de Avengers: Infinity War - 79% y los protagonistas de la siguiente película de Marvel tal vez no sea una sorpresa para los fanáticos más aguerridos que no sólo siguen estas historias en pantalla, sino que también se dan a la tarea de leer las tiras cómicas en las que están basadas. Sin embargo, los creativos de Marvel no siempre se apegan al pie de la letra a los cómics y no había existido una confirmación “oficial” que asegurara que el Titán Loco tiene algo que ver con estos nuevos héroes del MCU.

Por su parte, la exhibición que se encuentra en la ciudad de Toronto podría ser la confirmación “oficial” que se estaba esperando. Dicho escaparate cuenta con archivos de los personajes del MCU tal como lo vimos en Avengers: Endgame - 95%. El del personaje de Josh Brolin parece haber sido agregado por Thor y cuenta con la siguiente descripción (vía The Direct):

Se dice que el origen de Thanos está en la luna más grande de Saturno, Titán, lo que lo convierte en un titánico por naturaleza. Sin embargo, se rumorea que Thanos es el último de una especie antigua y altamente sofisticada conocida en todo el universo como 'Los Eternos'

Como se mencionó en líneas anteriores ya antes se había especulado sobre la conexión entre los Eternos y Thanos, principalmente porque el personaje de Angelina Jolie, Thena, es prima del villano. Lo que puede darnos una idea aún más importante sobre la trama potencial de Eternals y el lugar de sus personajes en el MCU es que se hace referencia a Thanos como "el último" de las especies en la exhibición. Se dice que esta nueva película se centra en héroes que están de incógnito en la Tierra, y esta nota parece coincidir con esta narrativa, puesto que significa que ni siquiera el Dios del Trueno sabe que quedan algunos vivos.

Por otra parte, el creador de Thanos en el marco de los cómics, Jim Starlin declaró a principios de año que estaba casi seguro de que Marvel Studios seguiría usando al personaje para futuras películas, debido al dinero que habían logrado generar a partir de él:

Hicieron un montón de dinero con este tipo. Así que no veo que lo retiren pronto. Los personajes de cómics tienden a tener una vida útil más larga que los actores que trabajan en ellos. Así que espero ver mucho más a Thanos en el futuro.

Mientras tanto Eternals sigue siendo una incógnita para los fanáticos. Debido a los retrasos sufridos no se tiene un tráiler, imágenes o una pista de lo que se esté cocinando con esta película que ahora tiene un estreno programado para noviembre del próximo año.

El reparto de la película está compuesto por varias caras conocidas, ya que podemos nombrar a Richard Madden, Gemma Chan, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Salma Hayek, Lia McHugh, Don Lee, Barry Keoghan y Angelina Jolie. Kit Harington también aparecerá como Dane Whitman, también conocido como Black Knight.

